مرصد الغابات: فقدان مستمر للمساحات الخضراء في ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف مرصد الغابات العالمي، أن ليبيا فقدت 341 هكتارًا من الغطاء الشجري بين عامي 2001 و2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5% منذ عام 2000.

ليبيا فقدت 192 هكتارًا من الغطاء الشجري في 2023

وفي عام 2023 وحده، فقدت ليبيا 192 هكتارًا، ما أدى إلى انبعاث 49.6 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون.

معدلات إزالة الغابات في ليبيا

رغم أن مساحة الغابات الطبيعية في ليبيا لا تتجاوز 21 ألف هكتار، أي أقل من 1% من مساحة البلاد، فإن معدلات الإزالة المستمرة تهدد هذه المساحات الضئيلة. وتُعزى نسبة 1% من الفقدان إلى عمليات إزالة الغابات المباشرة، بينما يبقى السبب الرئيسي غير محدد بشكل دقيق بسبب نقص آليات الرصد الفعالة.

مرصد الغابات العالمي: نقص البيانات المحلية يشكل تحديًا أمام تتبع دقيق للخسائر

ويرى مرصد الغابات العالمي أن نقص البيانات المحلية يشكل تحديًا أمام تتبع دقيق للخسائر، ما يعيق وضع خطط فعالة لحماية الغطاء النباتي.

ويسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز أنظمة المراقبة البيئية، إلى جانب اتخاذ تدابير لحماية ما تبقى من الغابات.

ويسعى المرصد دائماً إلى توفير بيانات دقيقة لمساعدة الحكومات والمنظمات البيئية والباحثين في فهم ديناميكيات الغابات في ليبيا، بهدف اتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في الحد من إزالة الغابات والحفاظ على الغطاء الشجري.

ومع استمرار هذا التدهور، يبرز التساؤل حول قدرة ليبيا على تبني استراتيجيات للحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة؟.