عمال الخدمات العامة بأوباري يطالبون بزيادة رواتبهم

أخبار ليبيا 24

يعاني عمال شركة الخدمات العامة في بلدية أوباري من تدني أجورهم رغم الجهود الكبيرة التي يبذلونها يوميًا في أعمال النظافة والخدمات البلدية. وفي ظل الارتفاع المستمر للأسعار، يجد هؤلاء العمال أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية، ما دفعهم إلى مناشدة الجهات المختصة لتحسين أوضاعهم المالية.

العمال يطالبون وزارة الحكم المحلي بالوفاء بوعودها وزيادة الرواتب

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عدد من العمال يطالبون وزارة الحكم المحلي بالوفاء بوعودها السابقة بشأن زيادة المرتبات.

وأكد العمال أنهم يعملون لساعات طويلة، صباحًا ومساءً، وحتى خلال شهر رمضان، دون أي تعويضات إضافية، مما يجعل أوضاعهم الاقتصادية صعبة للغاية.

أحد العمال: لا نستطيع حتى شراء ملابس العيد لأطفالنا

وعبر أحد العمال عن استيائه قائلاً: “لا نستطيع حتى شراء ملابس العيد لأطفالنا، رغم الجهود الكبيرة التي نبذلها في عملنا”. وأضاف آخر: “إذا كانوا يرون أننا لا نستحق تحسين أوضاعنا، فليوضحوا لنا السبب”.

تعكس هذه الشكاوى واقع قطاع الخدمات العامة في ليبيا، وما يواجه العمال من تحديات مالية وإدارية مستمرة.

تحديات مالية واقتصادية تواجه عمال الخدمات في أوباري

وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تتزايد المطالبات بضرورة تحسين رواتب هؤلاء العمال لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ومع استمرار تجاهل الجهات المعنية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى استجابة الحكومة لهذه النداءات المتكررة؟.