عقيلة يبحث مع حماد وبلقاسم مشاريع التنمية في القبة

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة الليبية ، د. أسامة حماد، برفقة مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، زيارة تفقدية إلى مدينة القبة، حيث التقوا برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحضور مستشار رئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي.

مستجدات عمل الحكومة على المستويين المحلي والدولي

ناقش اللقاء، الذي عُقد في مكتب رئيس مجلس النواب، مستجدات عمل الحكومة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى استعراض دور صندوق التنمية وإعادة الإعمار في تنفيذ المشاريع المختلفة. كما تم الاطلاع على سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار في مختلف المدن الليبية، سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب.

وخلال الاجتماع، تطرّق الحاضرون إلى المشاريع التنموية في مدينة القبة، وسلط الضوء على مشروع الجسر المزمع تدشينه، إلى جانب أعمال صيانة عمارات الإسكان العام، والمؤسسات التعليمية والحكومية. كما بحث سبل تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير

وأكد المجتمعون على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وشددوا على ضرورة تذليل العقبات الإدارية والفنية، لضمان سير العمل بكفاءة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة إعمار المدن المتضررة، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنهوض بالاقتصاد الوطني.