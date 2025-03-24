رئيس مجلس المفوضية يستقبل السفير الفرنسي في طرابلس

أخبار ليبيا 24

بحث جاهزية المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية 2025

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، اليوم الاثنين سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، تم بحث مستوى جاهزية المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في عام 2025، بالإضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير الدولية. كما استعرض الطرفان التحديات التي تواجه المفوضية في ظل الظروف الراهنة، والحاجة إلى دعم فني وتقني يعزز من قدرة المفوضية على إدارة الانتخابات بفعالية وكفاءة.

فرنسا تؤكد دعمها الفني والاستشاري للعملية الانتخابية الليبية

وأكد السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، خلال الاجتماع على تقدير بلاده للجهود الحثيثة التي تبذلها المفوضية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مشدداً على استعداد فرنسا لتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لتمكين المفوضية من أداء مهامها على الوجه الأمثل. كما أشار إلى أن دعم الانتخابات في ليبيا يأتي ضمن إطار التزام فرنسا بتعزيز الاستقرار السياسي عبر عملية انتخابية ديمقراطية وشفافة.

المفوضية تحذر المرشحين غير المسجلين بسجل الناخبين

وفي سياق متصل، وجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحذيرًا رسميًا إلى المرشحين الذين لم يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، مؤكدة أن التسجيل كناخب شرط أساسي لقبول طلبات الترشح. وأوضحت المفوضية أنها رصدت وجود عدد من المتقدمين للترشح لم يستوفوا هذا الشرط، مما يعرض ملفاتهم للإلغاء والاستبعاد النهائي من العملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية على ضرورة قيام المتقدمين الذين لم يسجلوا سابقًا في سجل الناخبين بالإسراع في استكمال هذا الإجراء قبل انقضاء المهلة المحددة، مشددة على أنه يتعين على جميع المرشحين التسجيل في نطاق البلديات التي تقدموا للترشح فيها.

حملة توعية جامعية لحث الشباب على التسجيل الانتخابي

وفي إطار جهود تعزيز الوعي الانتخابي، نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع برلمان الشباب ومنظمة المبادرون الشباب، حملة توعية داخل جامعة طرابلس، شملت كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى كلية اللغات في القاطع (ب). وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع الشباب على التسجيل في سجل الناخبين، وتسليط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.