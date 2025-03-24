حزب صوت الشعب يطالب باستقالة محافظ المركزي فورًا

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بيان الحزب: المركزي منشغل بالسفراء والأسعار تشتعل نارا

أصدر حزب “صوت الشعب” برئاسة فتحي الشبلي بيانًا طالب فيه بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ولجنته، محملًا إياهم مسؤولية الفشل في إدارة المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، وانشغالهم بما وصفه بـ”اللقاءات البروتوكولية” مع السفراء الأجانب بدلًا من معالجة التدهور الاقتصادي المتسارع.

وأكد الحزب في بيانه أن الدينار الليبي يشهد تدهورًا غير مسبوق أمام الدولار، بينما تتفاقم أزمة السيولة، وتتضاعف معاناة المواطنين الذين باتوا يقفون في طوابير طويلة أمام المصارف دون جدوى. كما أشار البيان إلى أن الأسعار تشهد ارتفاعًا حادًا، ما يثقل كاهل المواطن الليبي الذي يعاني أصلاً من تردي الأوضاع المعيشية.

ووفقًا للبيان، فإن ناجي عيسى تجاوز الدور المنوط به كمحافظ للمصرف المركزي، وأصبح يتعامل مع الملف الاقتصادي من منطلق سياسي بحت، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة مع السفراء الأجانب، في تجاوز واضح للقوانين التي تفرض عليه التركيز على الشأن الاقتصادي المحلي، وليس الدخول في توازنات سياسية خارج اختصاصه.

المطالبة بتشكيل لجنة جديدة لإنقاذ الاقتصاد الليبي

وفي هذا السياق، دعا حزب “صوت الشعب” مجالس النواب والدولة والمجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ قرار عاجل بإعفاء اللجنة الحالية في المصرف المركزي، والعمل على تشكيل لجنة جديدة تتكون من شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والمهنية، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو الولاءات الخارجية.

وأشار الحزب إلى أن هناك العديد من الشخصيات القادرة على تولي هذه المسؤولية، مستشهدًا باسمين بارزين من المشهد الاقتصادي الليبي، وهما الدكتور عبد الحميد الشيخي من شرق البلاد، والدكتور محمد الشكرى من غربها، معتبرًا أنهما يمثلان نموذجًا للكفاءات الوطنية القادرة على انتشال المصرف المركزي من أزمته وإعادة الاستقرار النقدي للبلاد.