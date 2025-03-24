تغيرات جوية ملحوظة وأمطار متفرقة على الشمال الليبي

أخبار ليبيا 24

تغيرات جوية ملحوظة خلال الأيام القادمة في ليبيا

تشهد الأجواء الليبية تغيرات ملحوظة في حالة الطقس، بدءًا من اليوم الاثنين 24 مارس 2025، حيث تتأثر مناطق الشمال الغربي بأجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة، خاصة على أقصى الساحل الغربي من رأس اجدير إلى زوارة، بالإضافة إلى بعض مناطق الدواخل. كما تسود أجواء محملة بالأتربة على أغلب مناطق الشمال الغربي، مما قد يؤثر على جودة الهواء والرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بالرياح، فمن المتوقع أن تنشط الرياح اليوم على مناطق الشمال الشرقي، خاصة على المناطق الممتدة من الخليج حتى الجبل الأخضر، مما يساهم في إثارة الأتربة والغبار، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة في المناطق المكشوفة.

أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق الساحلية والدواخل

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فتشهد انخفاضًا تدريجيًا بدءًا من مساء اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي، على أن يكون التراجع أكثر وضوحًا يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى مستويات أقل من المعتاد لهذا الوقت من العام. ومن المتوقع أن تتخلل هذه التغيرات الجوية هطولات مطرية رعدية على بعض مناطق الساحل والدواخل، مما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الأجواء لاحقًا.

وفي السياق ذاته، تشير التوقعات إلى أن السحب ستتكاثر يومي الخميس والجمعة على مناطق الشمال الشرقي، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، وسط تراجع تدريجي في درجات الحرارة.

تحذيرات بحرية من رياح قوية وارتفاع في الأمواج

من جهة أخرى، أصدرت الجهات المختصة تحذيرات لمرتادي البحر، حيث يتوقع أن تشهد السواحل الليبية رياحًا نشطة إلى قوية، خاصة على الساحل الممتد من مصراتة إلى درنة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 25 و35 عقدة، مما قد يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج. كما يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 30-35 عقدة على السواحل الممتدة من بنغازي إلى درنة، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر أثناء الإبحار.

وفي ظل هذه الظروف الجوية المتقلبة، تدعو الجهات المختصة المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة حول الأحوال الجوية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثيرات محتملة، سواء على الطرقات أو في المناطق الساحلية.