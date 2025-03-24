انخفاض طفيف في إنتاج النفط والغاز بليبيا

أخبار ليبيا 24

النفط يسجل 1.376 مليون برميل يوميًا

سجّل إنتاج النفط الخام في ليبيا الأحد تراجعًا طفيفًا ليبلغ 1.376 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بالمعدل السابق الذي بلغ 1.385 مليون برميل يوميًا، فيما تراجع إنتاج الغاز إلى 2.487 مليون قدم مكعب، كما انخفض إنتاج المكثفات إلى 52.309 ألف برميل، بفارق 1.463 برميل عن الإنتاج السابق، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

وتأتي هذه التغيرات في الإنتاج في ظل تحديات تشغيلية متكررة يواجهها القطاع، وسط استمرار الجهود لضمان استقرار الإنتاج، حيث أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للحفاظ على مستويات الإنتاج ضمن الحدود المستهدفة.

المؤسسة الوطنية للنفط تفند تقرير “أفريكا إنتليجنس”

في سياق آخر، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” بشأن مزاعم تتعلق بتهريب النفط وغسيل الأموال في ليبيا، مشيرةً إلى أن التقرير استند إلى مصادر غير موثوقة ولم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن.

وأكد البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط حريصة على الشفافية في جميع تعاملاتها، مشددةً على أن كافة عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وتخضع لرقابة الجهات الليبية والدولية المختصة.

التزام بالشفافية والتعاون الدولي

وشددت المؤسسة على استعدادها الكامل للتعاون مع الهيئات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، معربةً عن التزامها بمواصلة العمل على تطوير القطاع وحمايته من أي استغلال غير مشروع.

وأوضحت أن التحديات التشغيلية التي تؤثر على مستويات الإنتاج تخضع لمتابعة دقيقة، مشيرةً إلى أن التراجع الطفيف في الإنتاج لا يعكس أزمة هيكلية بقدر ما يعكس تقلبات طبيعية في عمليات التشغيل.

واختتم البيان بتأكيد المؤسسة الوطنية للنفط على دورها الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني، مجددةً التزامها بالمعايير الدولية في عمليات التصدير والإنتاج، مع دعوة وسائل الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها لتجنب التضليل الإعلامي.