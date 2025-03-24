اللافي: الحوار الوطني الجاد هو السبيل للاستقرار

أخبار ليبيا 24

اللافي: ليبيا تزخر بالكفاءات القادرة على تقديم الحلول

في سياق الجهود المستمرة لإيجاد حلول للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا، أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على أهمية الحوار الوطني الجاد والمسؤول كخيار استراتيجي لتحقيق الاستقرار والتقدم. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، حيث كشف اللافي عن اعتزام المجلس إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية خلال الفترة المقبلة، تجمع نخبة من القادة السياسيين والاجتماعيين، بهدف التباحث حول سبل إنهاء الأزمة الراهنة وتعزيز مسار التوافق الوطني.

الحوار الوطني يهدف إلى بلورة رؤية ليبية جامعة

وأوضح أن هذه الحوارات تهدف إلى بلورة رؤية وطنية جامعة، تستند إلى المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يلبّي تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة مستقرة ومزدهرة. كما أشار إلى أن النقاشات ستشمل المبادرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، حيث سيتم العمل على تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع مستجدات المشهد السياسي، مع ضمان مرونتها لاستيعاب مختلف الرؤى والمقترحات البناءة.

تطوير المبادرة الوطنية لضمان مرونة استيعاب المقترحات

وأضاف النائب بالمجلس الرئاسي أن ليبيا تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على تقديم الحلول الفعالة، معوّلًا على التزام الجميع بروح المسؤولية الوطنية للخروج برؤية موحدة تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات أخرى.

وفي ختام تصريحاته، أعرب اللافي عن ثقته في أن هذه الحوارات ستسهم في كسر حالة الجمود السياسي، وفتح آفاق جديدة أمام مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرات بما يخدم مصلحة ليبيا وشعبها.