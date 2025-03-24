الذهب يصعد وسط مخاوف الرسوم الجمركية وخفض الفائدة

أخبار ليبيا 24

الطلب على الذهب يزداد بفعل التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا اليوم الاثنين، مدعومة بإقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، بالإضافة إلى توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال العام الجاري.

الذهب يسجل 3025.12 دولار للأوقية مع ارتفاع العقود الآجلة

وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 3025.12 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3030.70 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي، مدفوعًا بتزايد الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة وسط تفاقم النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

التوترات التجارية تدفع الذهب نحو مستويات قياسية جديدة

ويعتبر الذهب تقليديًا أداة تحوط فعالة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم، إذ يعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبيته مقارنة بالأصول الأخرى التي تدر عوائد.

المعادن النفيسة تواكب الذهب في الصعود وسط أجواء القلق

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 33.06 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.1% إلى 981.25 دولار. أما البلاديوم، فقد حقق مكاسب بنسبة 0.5% ليصل إلى 962.54 دولار للأوقية، وسط استمرار الطلب على المعادن الصناعية والنفيسة على حد سواء.