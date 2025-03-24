الحكومة الليبية: تعيين 3095 عنصراً طبياً لدعم 35 مرفق صحي

أخبار ليبيا 24

في إطار سعي وزارة الصحة بالحكومة الليبية إلى تعزيز المنظومة الصحية وسد العجز في الكوادر الطبية، أصدر وزير الصحة، الدكتور عثمان عبد الجليل، القرار رقم (77) لسنة 2025، والذي يقضي بتعيين (3095) عنصراً طبياً وطبيباً مساعداً في مختلف التخصصات.

يأتي هذا القرار تلبيةً لاحتياجات (35) مرفقاً طبياً، بهدف تحسين الخدمات الصحية في مختلف المناطق الليبية.

تعيين (3095) عنصراً طبياً وطبيباً مساعداً في مختلف التخصصات.

شمل القرار تعيين عناصر في تخصصات متعددة، منها الطب البشري (580)، طب الأسنان (101)، الصيدلة (261)، التمريض (1181)، التخدير (81)، الصحة العامة (232)، التقنية والعلوم الطبية (505)، العلاج الطبيعي (73)، الفيزياء الطبية (7)، الأشعة (19)، البصريات (20)، التغذية العلاجية (20)، والقبالة (15).

تمت هذه التعيينات بناءً على طلبات مقدمة من المرافق الصحية، ووفقاً للشواغر المتاحة في الملاكات الوظيفية المعتمدة، ما يضمن تسهيل الإجراءات المالية الخاصة بهم وفقاً للوائح المعمول بها في الدولة.

جميع المعينين تم اختيارهم وفقاً لحاجة المرافق الصحية،

وأكدت الوزارة، وفقا لبيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جميع المعينين تم اختيارهم وفقاً لحاجة المرافق الصحية.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي الليبي، وضمان توفر الكوادر الطبية المؤهلة في مختلف التخصصات، ما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وكان وزير الصحة الكتور عثمان عبد الجليل، قد عقد اجتماعا مع المجلس البلدي جالو، لبحث احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية فى البلدية والتحديات التى يواجهها القطاع الصحي.