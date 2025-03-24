الأعور: لا خيارات كثيرة أمام المركزي سوى الإنفاق أو تعديل الصرف

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الأعور: المركزي قدم رؤية للحد من الطلب على النقد الأجنبي

كشف نائب رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، المهدي الأعور، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قدم رؤية للحد من الطلب على النقد الأجنبي خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مع اللجنة.

وأوضح الأعور، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن المصرف المركزي يواجه خيارات محدودة للتعامل مع هذه الأزمة، إذ لا يوجد أمامه سوى خيارين رئيسيين: إما الإنفاق من الاحتياطيات النقدية، وهو ما ينطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة، أو تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.

مخاوف من إنفاق الاحتياطيات وسط تراجع أسعار النفط عالميًا

وأشار الأعور إلى أن الدولة الليبية تعتمد بشكل كامل على عائدات النفط كمصدر وحيد للدخل، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات الحادة في الأسواق العالمية. ومع تراجع أسعار النفط، تزداد الضغوط المالية على الدولة، مما يفرض ضرورة تبني سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا للحد من تداعيات الأزمة.

وشدد الأعور على أهمية الحد من الطلب على النقد الأجنبي، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وتجنب أي زيادات في المرتبات، خاصة في ظل الأوضاع المالية الحالية. وأكد أن استمرار الإنفاق غير المبرر قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية، مما يهدد الاستقرار المالي للدولة على المدى الطويل.

اجتماع عاجل بين البرلمان والمفوضية الانتخابية والمصرف المركزي لتمويل الانتخابات البلدية وكان الأعور قد أعلن في وقت سابق عن عقد اجتماع قريب يضم ممثلين عن البرلمان والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصرف ليبيا المركزي، لبحث سبل توفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن تأمين التمويل العاجل يُعد أمرًا حاسمًا لضمان استمرارية العملية الانتخابية، محذرًا من أن أي تأخير في توفير الأموال المطلوبة قد يعرقل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وأشار إلى أن تعقيدات المشهد المالي تتفاقم بسبب خضوع 35 بلدية لإدارة وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، مما يفرض تحديات إضافية تتعلق بآليات تمويل الانتخابات وضمان سيرها بسلاسة دون تأثيرات سياسية. وحذّر الأعور من أن أي تأخير إضافي في توفير التمويل قد يُضعف مصداقية الانتخابات ويعيق المسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدًا على مسؤولية البرلمان والمفوضية والمصرف المركزي في إيجاد حلول عملية وسريعة لضمان تمويل الانتخابات دون عراقيل.