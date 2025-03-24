اعتقال 1133 شخصًا بتركيا وسط احتجاجات حاشدة مستمرة

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الاثنين، أن السلطات اعتقلت 1133 شخصًا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قبل خمسة أيام.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، وهو أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة غضب شعبية في تركيا، والتى تعد أكبر احتجاجات في شوارعها منذ أكثر من عقد.

جاء الاعتقال يوم الأربعاء الماضي، بينما قضت محكمة تركية يوم الأحد بحبسه على ذمة المحاكمة بتهم فساد، وهو ما ينفيه إمام أوغلو بشدة. ورغم فرض السلطات حظرًا على التجمعات في عدة مدن، استمرت المظاهرات لليلة الخامسة على التوالي، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في مسيرات سلمية، تعبيرًا عن رفضهم لهذا القرار القضائي الذي يعتبره المعارضون مسيسًا.

وزير الداخلية التركي: الاحتجاجات أسفرت عن إصابة 123 من أفراد الشرطة

وأشار وزير الداخلية إلى أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة 123 من أفراد الشرطة، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح “بإرهاب الشوارع”. في سياق متصل، أفاد اتحاد الصحفيين الأتراك بأن السلطات اعتقلت تسعة صحفيين أثناء تغطيتهم لهذه المظاهرات في عدة مدن، دون أن توضح الحكومة أسباب هذه الاعتقالات.

حالة غضب شعبية في تركيا

ويواصل حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، دعواته لتنظيم احتجاجات أوسع ضد القرار القضائي، معتبرًا أن ما يحدث يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والعدالة. بينما يرى المراقبون أن تصاعد الاحتجاجات يعكس حالة الغضب المتزايدة ضد سياسات الحكومة، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الحريات السياسية في البلاد.