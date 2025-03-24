أسعار النفط تستقر وسط تقييم المستثمرين لمحادثات وقف النار

أخبار ليبيا 24

برنت يتراجع 8 سنتات وغرب تكساس ينخفض 5 سنتات

استقرت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لمستقبل المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة قد تؤثر على تدفقات النفط الروسي للأسواق العالمية. وبحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت بمقدار 8 سنتات أو 0.1% ليصل إلى 72.08 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5 سنتات أو 0.1% إلى 68.23 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعدما دعمت العقوبات الأمريكية على إيران وخطة تحالف أوبك+ الجديدة الرهانات على تراجع الإمدادات في الأسواق. وكان التحالف، الذي يضم كبرى الدول المصدرة للنفط، قد أعلن يوم الخميس عن خطة زمنية جديدة لخفض إضافي في الإنتاج، تشمل سبعة أعضاء يسعون لتعويض تجاوزاتهم السابقة للحصص المتفق عليها. وبموجب الخطة، ستتم عمليات خفض شهرية تتراوح بين 189 ألف و435 ألف برميل يومياً حتى يونيو 2026.

وفد أمريكي يلتقي مسؤولين روس في السعودية بشأن أوكرانيا

وعلى الجانب السياسي، من المنتظر أن يجتمع وفد أمريكي مع مسؤولين روس اليوم الاثنين في السعودية، في محاولة لدفع الجهود نحو وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإنهاء الحرب الأوكرانية. ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء الوفد الأمريكي بدبلوماسيين أوكرانيين يوم الأحد، ما يشير إلى تحركات دبلوماسية مكثفة قد يكون لها تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية، خاصة فيما يتعلق بصادرات النفط الروسي.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، يراقب المستثمرون تداعياتها المحتملة على سوق النفط، حيث يتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى انخفاض شحنات النفط الإيراني إلى الصين في المدى القريب بسبب ارتفاع تكاليف الشحن. لكن بعض التجار يشيرون إلى أن المشترين قد يجدون طرقاً بديلة للحفاظ على تدفق الإمدادات، وهو ما قد يحد من تأثير هذه العقوبات على السوق العالمية.

وتعد هذه العقوبات جزءاً من الحملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي لإعادة فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران، متعهداً بخفض صادراتها النفطية إلى الصفر. وتعد هذه الحزمة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، في محاولة للحد من قدراتها على تصدير النفط، الذي يعد شرياناً أساسياً لاقتصادها.

في ظل هذه المستجدات، تتباين توقعات السوق بشأن اتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، إذ يعول بعض المستثمرين على استمرار دعم الأسعار بفعل قيود الإنتاج والعقوبات، بينما يخشى آخرون من أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار إلى ضخ كميات إضافية من النفط الروسي، مما قد يضغط على الأسعار في المستقبل القريب.