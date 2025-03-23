قيس سعيّد: لا ترحيل قسري للمهاجرين الأفارقة

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المهاجرين الأفارقة المتواجدين في تونس لن يتم ترحيلهم قسرًا، بل سيعودون إلى بلدانهم الأصلية بمحض إرادتهم، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 2023.

اتفاقية الإعادة الطوعية للمهاجرين دون إجبارهم على المغادرة

وتشدد هذه الاتفاقية على الإعادة الطوعية للمهاجرين دون إجبارهم على المغادرة، ما يحرم السلطات التونسية من خيار الترحيل القسري.

قيس سعيد: تونس لن تصبح معبرًا أو مقرًا للهجرة غير الشرعية

وفي بيان نشرته الرئاسة التونسية، شدد سعيّد على أن تونس تحملت أعباء كبيرة جراء الهجرة غير النظامية، ولن تقبل بأن تصبح “معبرًا أو مقرًا” للهجرة غير الشرعية.

وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة عبر تعزيز التعاون الدولي، داعيًا إلى إنشاء “جسور جوية” تتيح للمهاجرين العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

يأتي هذا التأكيد وسط ضغوط متزايدة على تونس من الشركاء الأوروبيين لضبط تدفقات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.

ويعكس موقف سعيّد توازنًا بين احترام التزامات تونس الدولية من جهة، وحماية المصالح الوطنية من جهة أخرى، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة.

مخاوف من تجدد العنف فى تونس بعد تكرار دعوات التحريض

وكانت وقعت اشتباكات بين مهاجرين أفارقة والأهالي في مدينة صفاقس، نتج عنها سقوط قتيل تونسي، وتصاعدت الأزمة في تونس وتصاعدت الدعوات التحريضية ضد المهاجرين.

كما زادت حملات التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين الأفارقة، ما أثار المخاوف من تجدد العنف.