ضبط شبكة للابتزاز والتهديد الإلكتروني في طمينة

أخبار ليبيا 24

باشر جهاز المباحث الجنائية فرع الوسطى، التحقيق في شكوى المواطن (ع. ط. أ)، الذي تعرض للتهديد والابتزاز من قبل مجهول يستخدم حسابات على منصة فيسبوك.

ووفقًا للشكوى، فقد هدد الجاني الضحية وأفراد عائلته بنشر معلومات تخصهم، أو إجبارهم على دفع مبالغ مالية لمنع نشر المحتوى.

مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات: تحرى المعلومات

بعد تكليف مكتب مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالتحري، تمكن عناصره من تتبع الأدلة الرقمية، مما أسفر عن كشف هوية الجناة.

هوية الجناة

تبين أن المتورطين في القضية هم ثلاثة أشخاص، بينهم قاصرون، وهم المدعو (إ. أ. ا) من مواليد 2010، والمدعو (ص. م. أ) من مواليد 2006، والمدعو (ف. ع. ش) من مواليد 2011.

وخلال التحقيقات، تبين أن أحد المتهمين يمتهن بيع وشراء الحسابات الإلكترونية، لا سيما حسابات لعبة “بوبجي”، حيث سبق له شراء حساب وبيعه لعدة أشخاص.

ومن خلال هذا النشاط، تمكن من الوصول إلى بيانات بعض المستخدمين وربطها بحساباتهم الشخصية على فيسبوك، ما مكّنه من اختراق خصوصياتهم واستغلالها في عمليات ابتزاز.

بناءً على تعليمات النيابة العامة، جرى ضبط المتهمين، الذين أقروا بجرائمهم، مؤكدين استخدامهم لحسابات وهمية لهذا الغرض.

إلى ذلك، حذر جهاز المباحث الجنائية، جميع المواطنين من مخاطر بيع الحسابات الإلكترونية أو مشاركتها مع الآخرين، لما قد يؤدي إلى اختراق بياناتهم الشخصية وسوء استخدامها في جرائم إلكترونية مثل الابتزاز، كما ينصح الجهاز بتأمين الحسابات باستخدام وسائل الحماية مثل المصادقة الثنائية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.