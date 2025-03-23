بعد وقفة احتجاجية.. إطلاق سراح 12 تونسياً محتجزين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

عودة 12 تونسياً من ليبيا عبر معبر رأس الجدير

أفرجت السلطات الأمنية بمعبر رأس اجدير الحدودي، فجر اليوم الأحد 23 مارس 2025، عن 12 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين بتهم التهريب.

وأفاد مصدر أمني بالمعبر، بأن المفرج عنهم هم جزء من مجموعة تضم 32 شخصاً تم احتجازهم سابقاً في ليبيا.

وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين

وفي هذا السياق، نظم عدد من أهالي التجار التونسيين الموقوفين بالجانب الليبي وقفة احتجاجية مساء أمس السبت بمفترق المغرب العربي، حيث طالبوا السلطات التونسية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح أبنائهم.

كما دعوا الجانب الليبي إلى احترام الاتفاق المبرم بين البلدين، خصوصاً الفصل السابع الذي ينص على حسن معاملة الوافدين من كلا الجانبين، إضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة أي تجاوزات قد تحدث.

من جهته، أكد سامي خليفة، معتمد بنقردان، خلال لقائه بالمحتجين، أن التنسيق بين السلطات التونسية والليبية متواصل لضمان الإفراج عن باقي الموقوفين. كما شدد على أن السلطات التونسية تعمل جاهدة لتسهيل عمل التجار وفق الأطر القانونية المعتمدة، سعياً إلى تجنب أي مشاكل قد تواجههم مستقبلاً.

إفراج السلطات التونسية عن 3 ليبيين

ومؤخرا، أطلقت السلطات التونسية سراح 3 ليبيين بعد احتجازهم بتهمة تهريب مواد غذائية، في منفذ رأس اجدير البري، وهم حمزة بشير علي كريم وعلاء خليفة محمد علي ورمضان عبدالسلام رمضان التومي.

يُذكر أن العلاقات بين تونس وليبيا تشهد بين الحين والآخر توترات على مستوى المعابر الحدودية، ما يدفع الجانبين إلى تعزيز التنسيق الأمني لضمان احترام الاتفاقيات الثنائية وحماية مصالح المواطنين.