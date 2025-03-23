الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن معتقلين وتدعو لتحقيق في الانتهاكات

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المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن المعتقلين وسيم وأحمد أبوصبيع.

في بيان صادر اليوم، وجهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا نداءً عاجلاً للإفراج عن المواطنين وسيم وأحمد أبوصبيع، اللذين تعرضا للاحتجاز التعسفي منذ 28 أكتوبر 2024. وأكدت المؤسسة أن المعتقلين تعرضا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي المبرح، مما استدعى نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج.

ووفقاً للبيان، تم احتجاز الشقيقين من أمام منزلهما في بلدية الناصرية، على يد أفراد مسلحين تابعين لكتيبة 55 مشاة. وأشارت المؤسسة إلى أن المعتقلين تعرضا للتعذيب، مما أدى إلى إصابتهما بحروق في أجسادهما. كما تمت سرقة مركبة آلية من نوع تويوتا ومبالغ مالية ومستندات شخصية من عائلة المعتقلين، دون أن تتمكن الأسرة من توثيق الحادث خوفاً من الانتقام.

كتيبة 55 مشاة تتهم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب في ليبيا

وأضاف البيان أن مصير المعتقلين لا يزال مجهولاً، حيث يُعتقد أنهما محتجزان في مقر أحمد أعظم، أحد قادة الكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية. وأكدت المؤسسة أن احتجازهما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الليبي، ودعت إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث.

كما أشارت المؤسسة إلى تلقيها العديد من البلاغات التي تطالب بالتدخل للإفراج عن محتجزين آخرين في السجن التابع للكتيبة 55 مشاة في مدينة العزيزية. وأكدت على ضرورة التزام حكومة الوحدة المؤقتة والأجهزة الأمنية بالالتزامات الدستورية والقانونية، وضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

هذا وأعربت المؤسسة عن إدانتها الشديدة لاستمرار هذه الانتهاكات، مؤكدةً أن استمرار احتجاز المعتقلين خارج نطاق القانون يُعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان. ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على السلطات الليبية لضمان الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات