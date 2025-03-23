المركز الوطني للأرصاد: طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة

أخبار ليبيا 24

الشمال الغربي: رياح قوية وأمطار متفرقة وفرص عواصف رعدية

يشهد الطقس في ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة تقلبات جوية ملحوظة، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، حيث تتأثر مناطق الشمال الغربي برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع أجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها عواصف رعدية، خاصة في أقصى الساحل الغربي وبعض المناطق الداخلية.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، قبل أن تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على امتداد المناطق الساحلية من رأس جدير حتى طرابلس، وتشمل معظم المناطق يوم الثلاثاء. أما درجات الحرارة فستتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، لكنها ستشهد انخفاضًا تدريجيًا بدءاً من ظهر اليوم، مع تراجع ملحوظ يوم الثلاثاء.

الشمال الشرقي: أجواء صافية نسبياً مع رياح مثيرة للغبار

أما في الشمال الشرقي، فتسود أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية، خاصة في المناطق الممتدة من الخليج إلى الجبل الأخضر، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق. ووفقاً للتوقعات، فإن درجات الحرارة في هذه المناطق تتراوح بين 22 و29 درجة مئوية، مع احتمال ارتفاع طفيف خلال اليومين المقبلين.

الجنوب الليبي: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية على غدامس والحمادة

وفي مناطق الجنوب، ستظل السماء صافية إلى قليلة السحب، لكنها ستتكاثر مساء الغد على غدامس والحمادة، حيث يُتوقع سقوط أمطار رعدية متفرقة. وستكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، خاصة في غدامس والحمادة، ما يسبب إثارة الرمال وهبوطاً في مستوى الرؤية الأفقية، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 30 و37 درجة مئوية.

رياح قوية واضطراب في السواحل الغربية

وفيما يتعلق بالسواحل، حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب البحر، حيث ستكون الرياح قوية، خصوصاً على الساحل الممتد من زوارة إلى بنغازي، حيث تصل سرعتها إلى 30 عقدة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 0.75 و2.50 متر. وتشير التوقعات إلى أن البحر سيكون خفيف الموج إلى مضطرب، مع رؤية متوسطة بسبب الأتربة المثارة.

وأشارت التنبؤات إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا واضحًا مع منتصف الأسبوع، خاصة في الشمال الغربي، حيث تتزايد فرص سقوط أمطار متفرقة. وأكد المركز الوطني للأرصاد أن نشراته يتم تحديثها كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة.