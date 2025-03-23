المبشر: ساد الفساد في البلاد عندما تلاشى إحساس الناس بالوحدة

أخبار ليبيا 24

محمد المبشر: الصراعات الداخلية تقسم ثروات ليبيا

أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان ليبيا السابق، محمد المبشر، أن الفساد المالي استشرى في البلاد نتيجة فقدان الشعور بوحدة المصير الوطني، مما أدى إلى انحسار الولاء داخل دوائر ضيقة وجهات محددة. وأوضح أن هذه الظاهرة خلقت بيئة يتغذى فيها الفساد، حيث أصبح كثير من الليبيين يحمون المتهمين بالاختلاس والنهب، بدلاً من المطالبة بمحاسبتهم.

المبشر: الجماعات التي تمتلك القوة على الأرض تتنازع فيما بينها على ثروات البلاد.

وأشار المبشر إلى أن الجماعات المسلحة والتكتلات التي تمتلك القوة على الأرض تتنازع فيما بينها على ثروات البلاد، متجاهلة مصلحة الشعب الليبي، وكأن هذه الثروات ملك خاص لا يجوز لغيرها المطالبة به. واعتبر أن غياب المؤسسات القوية وسيادة القانون أسهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، حيث باتت القرارات المصيرية تُتخذ بناءً على المصالح الفئوية الضيقة بدلاً من المصلحة العامة.

المبشر: الحل يكمن في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة

وأضاف أن الحل يكمن في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية بين المواطنين، من خلال توحيد الجهود لمكافحة الفساد واستعادة سلطة القانون. كما دعا إلى نشر الوعي بضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية أو القبلية، مؤكداً أن مستقبل ليبيا مرهون بقدرتها على تجاوز هذه الأزمات واستعادة روح الوحدة والتضامن بين أبنائها.