إطلاق سراح رئيس نيابة مكافحة الإرهاب من سجن «الردع»

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إطلاق سراح منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري، مساء السبت 22 مارس، بعد احتجازه من قبل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس.

المؤسسة توثق ملابسات اعتقال رئيس نيابة مكافحة الإرهاب

تابعت المؤسسة واقعة اعتقاله التعسفي، ووثقت ملابساتها، وأصدرت بيانات مناصرة طالبت فيها بالإفراج الفوري عنه. كما أجرت اتصالات مباشرة مع الجهات المعنية لضمان إطلاق سراحه، ما أسفر عن الإفراج عنه مساء السبت.

وفي هذا السياق، ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا جهود المستشارين، المدعي العام العسكري والنائب العام، اللذين بذلا جهودًا كبيرة للإفراج عن عضو النيابة العسكرية. مؤكدة التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، وحرصها على ضمان احترام سيادة القانون في البلاد.

الاعتقالات التعسفية: انتهاك للحقوق الأساسية

وشددت المؤسسة على أهمية التزام جميع الجهات بالمعايير القانونية واحترام الإجراءات القضائية، وتجنب الاعتقالات التعسفية التي تنتهك الحقوق الأساسية، داعية إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حماية حقوق الأفراد، وفقًا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

وفى نهاية البيان، أكدت المؤسسة استمرارها في مراقبة ورصد أي انتهاكات تمس حقوق الإنسان، والعمل مع الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة واحترام الحريات الأساسية. كما تدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا، حفاظًا على مبادئ العدل والشفافية.