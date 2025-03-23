إطلاق أول تجربة للراكب الآلي في سباقات الهجن الليبية

أخبار ليبيا 24

في خطوة تاريخية تعكس التقدم التكنولوجي في مجال سباقات الهجن، أطلق نادي الكفرة للهجن أول تجربة لاستخدام الراكب الآلي في سباقات الهجن الليبية، وذلك بالتعاون مع إدارة نادي الوطن للرماية والفروسية. وتعد هذه التجربة نقلة نوعية تهدف إلى تحسين أداء الهجن وتعزيز المنافسة باستخدام أحدث التقنيات.

ما هو الراكب الآلي؟

الراكب الآلي هو جهاز مصمم خصيصاً لقيادة الهجن خلال السباقات، ويعتمد على تقنيات متقدمة تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي. يتم تثبيت الجهاز على ظهر الجمل ليعمل على توجيهه أثناء السباق، مما يقلل الحاجة إلى وجود الفرسان التقليديين ويضمن تحكماً دقيقاً في سرعة الهجن واتجاهها.

بحسب مرعي الزوي، رئيس نادي الكفرة للهجن، فإن الجهاز مزود بمستشعرات دقيقة تقيس سرعة الهجن وتساعد على توجيهها بكفاءة. كما أنه يعتمد على نظام تحكم عن بعد، مما يسمح لأصحاب الهجن بتوجيه الجمل أثناء السباق وفق استراتيجياتهم الخاصة.

سباقات الهجن.. مزايا الراكب الآلي في السباقات

أحد أبرز مميزات هذا الجهاز هو وزنه الخفيف، فقد جرى تصنيعه من ألياف بلورية غير قابلة للكسر، مما يجعله أكثر كفاءة من الفرسان التقليديين الذين قد يشكل وزنهم عبئاً على الهجن. إضافة إلى ذلك، فإن تصميمه يراعي راحة المطية، كما جرى تغطيته بطبقة قماشية ناعمة تمنع حدوث أي إصابات أو خدوش للجمل.

علاوة على ذلك، فإن الجهاز يأخذ شكل دمية تمسك برسن الجمل، كما أنه مزود بسوط طويل يمكن استخدامه لتحفيز الهجن على زيادة سرعتها عند الحاجة. كل هذه العوامل تجعل الراكب الآلي وسيلة مثالية لتحسين الأداء في سباقات الهجن وضمان بيئة سباق أكثر عدالة.

الراكب الآلي.. مزيج من الأصالة والتكنولوجيا

تعتبر هذه التجربة حدثاً فريداً من نوعه في ليبيا، حيث تمثل خطوة كبيرة نحو دمج التكنولوجيا في رياضة سباقات الهجن التقليدية. وعلى الرغم من التقدم التقني، إلا أن هذه السباقات لا تزال تحتفظ بجوهرها التراثي الذي يعكس ثقافة المنطقة وتقاليدها العريقة.

وأكد الزوي أن تطوير الراكب الآلي محلياً يعد إنجازاً مهماً، حيث تمت صناعته بمواد محلية وفق معايير تضمن كفاءة الأداء والمتانة. كما أن استخدامه يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها الفرسان أثناء السباقات، مما يجعله خياراً أكثر أماناً وفعالية.

المستقبل الواعد لسباقات الهجن في ليبيا

مع نجاح هذه التجربة، من المتوقع تعميم استخدام الراكب الآلي في سباقات الهجن الليبية مستقبلاً، ما سيساهم في رفع مستوى المنافسة وتحقيق العدالة بين المشاركين. كما أن هذه التقنية قد تفتح الباب أمام مزيد من التطورات في مجال سباقات الهجن، مثل تحسين تقنيات التوجيه وزيادة سرعة الاستجابة أثناء السباق.

وبهذا، فإن إطلاق أول تجربة للراكب الآلي في سباقات الهجن الليبية لا يمثل مجرد ابتكار تقني، بل هو خطوة تعكس التوجه نحو مستقبل أكثر تطوراً لهذه الرياضة التقليدية، مع الحفاظ على هويتها الثقافية والرياضية المميزة.