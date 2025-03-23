أسراب جراد ضخمة تجتاح وازن وتثير قلق الأهالي والمزارعين

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اجتاحت أسراب الجراد الصحراوي مدينة وازن قادمة من الجانب التونسي، في الوقت الذى يعاني فيه الجنوب الليبي من تدمير المخاصيل الزراعية بعد أن التهمها الجراد.

الأسراب قادمة من الجانب التونسي

وقال عميد بلدية وازن، نوري عاشور، إن أعداد الجراد كانت كبيرة، ما زاد من صعوبة احتوائها. موضحاً أن الجانب التونسي يبذل جهودًا متواصلة لمكافحة هذه الظاهرة عبر استخدام الطائرات وعربات الرش، في حين تعاني وازن من ضعف الإمكانيات وقلة الاستعدادات لمجابهة هذا الغزو المفاجئ.

دخول أسراب الجراد مع عطلتي نهاية الأسبوع فاقم الأوضاع.

وأشار عاشور إلى أن تزامن دخول أسراب الجراد مع عطلتي نهاية الأسبوع فاقم الأوضاع، إذ أدى ذلك إلى تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته. ورغم محدودية الإمكانيات، فقد بدأت عمليات مكافحة الجراد من قبل الجهات المحلية، بهدف الحد من انتشار هذه الآفة التي تهدد المحاصيل الزراعية.

جهود مكافحة الجراد

وأضاف عميد بلدية وازن أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، حيث تم تقديم وعود بالمساعدة في التصدي لهذه الظاهرة. ومع ذلك، تبقى جهود المكافحة محدودة في ظل الحاجة إلى دعم إضافي لمواجهة أسراب الجراد المتزايدة.

وكانت قد احتاجت الأسراب الضخمة من الجراد الصحراوي مدن الجنوب الليبي ودمرت المحاصيل الزراعية بسبب ضعف الإمكانيات لمكافحة هذه الآفة، في وقت تسعى فيه لجنة إعادة تنظيم الجنوب مكافحة هذه الأسراب للقضاء باستخدام أحدث أساليب المكافحة وسيارات الرش الحديثة والمبيدات الفعالة.