8 وفيات ومصاب في حادث سير مروع بجالو

أخبار ليبيا 24

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأُصيب آخر في حادث سير مروع وقع على طريق جالو – الكفرة، نتيجة اصطدام حافلة بسيارة صغيرة (كنتر).

ووفقًا لمصادر طبية في مستشفى جالو المركزي، فقد توفي سبعة ركاب تونسيين فور وقوع الحادث، فيما نجا راكب تونسي واحد، وهو حاليًا يخضع للعلاج تحت إشراف طبي.

وفاة 7 تونسيين وليبي في الحادث المروع على طريق جالو – الكفرة

كما أسفر الحادث عن وفاة سائق الشاحنة، وهو ليبي الجنسية، ما رفع عدد الوفيات إلى ثمانية أشخاص.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الضحايا التونسيين يعملون في شركة البحر المتوسط القابضة، موقع السرير، وكانوا في طريقهم إلى مقر عملهم عند وقوع الحادث.

ولا تزال السلطات الأمنية تواصل التحقيق في الأسباب المحتملة لهذا الحادث المأساوي، وسط دعوات متزايدة لتعزيز إجراءات السلامة على الطرق الصحراوية التي تشهد حوادث متكررة.

خطورة الطرق في ليبيا واستمرار الحوادث

تُعد الطرق في ليبيا من أخطر الطرق بسبب افتقارها للإنارة، وتهالك البنية التحتية، وعدم وجود نقاط إسعاف قريبة.

ومع تكرار الحوادث المميتة، يطالب المواطنون الجهات المختصة بتحسين معايير السلامة، وإجراء صيانة دورية للطرق، ووضع خطط فعالة للحد من الحوادث المرورية.

الحادث يعكس واقعًا مأساويًا يتطلب حلولًا جذرية، خاصة أن هذا الطريق يعد شريانًا مهمًا يربط المناطق الشرقية والجنوبية، فضلا عن تعزيز الرقابة المرورية، وتوعية السائقين، وتوفير خدمات الطوارئ السريعة، قد يساهم في الحد من وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلًا.