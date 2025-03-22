منظمة الهجرة: عام 2024 الأكثر فتكا بالمهاجرين على الإطلاق

أخبار ليبيا 24

عام 2024 يسجل أكبر حصيلة وفيات للمهاجرين على الإطلاق

شهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في وفيات المهاجرين، حيث لقي ما لا يقل عن 8938 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى وجهاتهم عبر طرق الهجرة المختلفة، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة. وتؤكد هذه الحصيلة استمرارية الاتجاه التصاعدي لوفيات المهاجرين خلال السنوات الخمس الماضية، ما يستدعي استجابة دولية عاجلة.

صرّحت أوغوتشي دانيلز، نائبة المدير العام للعمليات في المنظمة، بأن هذه الخسائر البشرية يمكن تجنبها، مؤكدة أن كل وفاة تمثل مأساة لعائلات المهاجرين. مشيرة إلى أن تزايد الوفيات في عدة مناطق حول العالم يعكس الحاجة الماسة إلى تعاون دولي شامل لحماية أرواح المهاجرين.

البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة

يُعَد البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة، إذ شهد وفاة 2452 مهاجرًا خلال العام الماضي. ورغم أن هذا الرقم ليس الأعلى تاريخيًا، فإنه يسلط الضوء على الحاجة المُلحّة لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، إضافةً إلى توفير طرق هجرة آمنة ومنتظمة تقلل من المخاطر التي يواجهها المهاجرون.

وفي الأمريكيتين، توثق البيانات وفاة 1233 مهاجرًا على الأقل، بما في ذلك 341 حالة وفاة غير مسبوقة في منطقة البحر الكاريبي، و174 وفاة خلال عبور ممر داريان، الذي يُعد من أخطر المسارات في القارة. كما تستمر الوفيات الناتجة عن العنف ضد المهاجرين في الارتفاع، ما يعكس المخاطر المتزايدة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص خلال تنقلهم.

ورغم الأرقام المفزعة، تعتقد المنظمة أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون أعلى بكثير، بسبب نقص البيانات الرسمية وصعوبة توثيق حالات الاختفاء. مؤكدة أن غالبية الضحايا مجهولي الهوية، ما يضيف مزيدًا من المآسي لعائلاتهم التي تظل حائرة دون إجابات.

بلاك: الافتقار إلى بيانات دقيقة حول المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون

وتوضح جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين، أن الافتقار إلى بيانات دقيقة حول المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون يعيق تنفيذ استجابات فعالة لإنقاذ الأرواح. وللتعامل مع هذه التحديات، تعتزم المنظمة إصدار تقرير سنوي يتضمن تحليلات تفصيلية لوفيات المهاجرين والمفقودين في الأزمات الإنسانية.

تُبرز هذه الإحصاءات المؤلمة الحاجة الملحة إلى تطوير مسارات هجرة قانونية وآمنة، وتؤكد المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل الحل المستدام الوحيد لمواجهة أزمة وفيات المهاجرين والحد من المآسي الإنسانية المستمرة.