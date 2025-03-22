مصرف ليبيا المركزي يطرح عملة جديدة وسط جدل اقتصادي

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 20 دينارًا مصنوعة من مادة البوليمر، وتحمل توقيع المحافظ ناجي محمد عيسى، على أن يبدأ تداولها رسميًا اعتبارًا من الخميس 20 مارس/ آذار 2025. وأكد المصرف أن هذه الفئة ستُتداول جنبًا إلى جنب مع الإصدارات السابقة، ما أثار تباينًا في الآراء بين الخبراء الاقتصاديين حول تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد الليبي.

وفيما يرى البعض أن الإصدار الجديد يأتي ضمن خطة لاستبدال الفئات القديمة تدريجيًا، يحذر آخرون من أن ضخ المزيد من الأوراق النقدية دون سياسات نقدية واضحة قد يفاقم التشوهات النقدية ويدفع نحو مزيد من التضخم.

تحذيرات من تداعيات تضخمية

الخبير الاقتصادي عبد الهادي الأسود حذّر في تصريحات صحفية من أن زيادة المعروض النقدي من دون ضوابط قد تؤدي إلى تدهور قيمة الدينار، مشيرًا إلى أن “المشكلة ليست في شكل العملة، بل في السياسات النقدية التي تحكم تداولها”. وأوضح أن الاقتصاد الليبي يعاني بالفعل من معدلات تضخم مرتفعة، ما يجعل أي ضخ جديد للأموال مسألة حساسة تتطلب إدارة دقيقة.

من جهته، رأى المصرفي معتز هويدي أن الطرح الجديد يأتي في إطار خطة لاستبدال فئة 50 دينارًا التي أعلن المصرف عن سحبها تدريجيًا من السوق، مشيرًا إلى أن التأثير على المعروض النقدي سيكون محدودًا. وأضاف أن “هناك نحو 12 مليار دينار من فئة 50 دينارًا سيتم سحبها خلال شهر إبريل المقبل، ما يعني أن استبدالها بإصدارات جديدة لن يؤدي إلى تضخم إضافي”.

إصلاحات نقدية أم حلول مؤقتة؟

الخبير المالي صبري ضوء أكد أن المشكلة الأعمق تكمن في غياب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، معتبرًا أن “طباعة النقود ليست حلًا سحريًا، بل تحتاج إلى سياسات مالية متوازنة لضبط السوق ومنع تآكل القوة الشرائية”.

وفي سياق متصل، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تمديد قبول الورقة النقدية فئة 50 دينارًا حتى 30 إبريل للمصارف التجارية، على أن يكون الموعد النهائي لتسليمها إلى المصرف المركزي هو 8 مايو/ أيار 2025، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل سحب الفئات القديمة دون الإضرار بالسيولة النقدية المتاحة.

يُذكر أن المصرف المركزي يعتزم أيضًا طرح عملة جديدة من فئة 10 دنانير مطلع شهر رمضان، على أن تتبعها فئات أخرى مثل 5 دنانير و20 دينارًا، في إطار خطة شاملة لطباعة 30 مليار دينار ليبي بالتعاون مع شركة “دي لا رو” البريطانية.

يظل الجدل قائمًا بين مؤيدي هذه الخطوة الذين يعتبرونها ضرورة تنظيمية، ومعارضيها الذين يرون أنها قد تزيد من تعقيد الأزمة النقدية. ويبقى السؤال الأهم: هل سيؤدي هذا الإجراء إلى استقرار اقتصادي أم سيتسبب في مزيد من التحديات؟