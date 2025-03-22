ليبيا ترفع شكوى للكاف ضد احتفال لاعبي أنغولا

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اتحاد الكرة: احتفال أنغولا مسيء ويتجاوز الروح الرياضية

رفع الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم السبت شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، احتجاجًا على طريقة احتفال لاعبي منتخب أنغولا بعد تسجيلهم هدف التعادل أمام المنتخب الليبي في اللحظات الأخيرة من مباراة الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره عبر منصاته الرسمية أن الاحتفال الأنغولي تجاوز حدود الروح الرياضية وكان تصرفًا غير أخلاقي، حيث لم يقتصر على عدم احترام المنتخب الليبي فحسب، بل امتد ليشمل الجماهير الحاضرة في الملعب وملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون.

الكاف مطالب باتخاذ إجراءات تأديبية ضد منتخب أنغولا

وأكد البيان أن “سلوك لاعبي أنغولا يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ اللعب النظيف التي يحرص الكاف والفيفا على ترسيخها”، داعيًا الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ومعاقبة منتخب أنغولا واتحاده الكروي بسبب هذا التصرف.

وأشار الاتحاد الليبي إلى أن مثل هذه التصرفات لا تليق بالمنافسات القارية الكبرى، وتؤثر سلبًا على الروح الرياضية بين المنتخبات، مطالبًا بضرورة تطبيق اللوائح التي تعاقب مثل هذه السلوكيات لضمان بيئة تنافسية عادلة.

مواجهة مرتقبة بين ليبيا والكاميرون لحسم مشوار التصفيات

وكان المنتخب الليبي قد تعرّض لخيبة أمل كبيرة بعدما فقد فرصة التقدم إلى صدارة مجموعته، إثر هدف أنغولي قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1). وبهذه النتيجة، تراجع “فرسان المتوسط” إلى المركز الثالث في المجموعة الإفريقية الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ10 نقاط، والكاميرون الوصيف بـ9 نقاط.

وبات المنتخب الليبي أمام اختبار مصيري عندما يحلّ ضيفًا على نظيره الكاميروني في ياوندي يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.