كشف ملابسات سرقة إيرادات أحدى الشركات بـ الأبيار

أخبار ليبيا 24

تمكّن جهاز البحث الجنائي فرع الأبيار، اليوم السبت، من كشف ملابسات واقعة خيانة أمانة متعلقة بسرقة إيرادات إحدى الشركات، وذلك بعد شكوى تقدم بها أحد أصحاب الكسارات في المدينة، أفاد خلالها بوجود نقص غير مبرر في الإيرادات، ما استدعى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات القضية.

مسؤول المبيعات هو المتورط في الجريمة

باشر الجهاز تحرياته الدقيقة التي أفضت إلى أن المسؤول عن المبيعات خلال الفترة الليلية هو المتورط في هذه الجريمة. وبعد ضبط المشتبه به والتحقيق معه، اعترف بسرقة مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دينار من حساب الشركة عبر التلاعب في المبيعات الليلية.

استعادة عشرة آلاف دينار بعد كشف سرقة وتلاعب مالي

بناءً على اعترافات المتهم، تمكن جهاز البحث الجنائي من تحديد مكان الأموال المسروقة واسترجاعها بالكامل.

وأشار الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقه، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

جهاز البحث الجنائي بالأبيار يضبط المتورطين في سرقة محل عطارة

وفى وقت سابق، تمكن جهاز البحث الجنائي فرع الأبيار من كشف غموض قضية سرقة استهدفت محل عطارة جملة في مدينة الأبيار، والتي كانت مسجلة ضد مجهول.

بدأت التحقيقات فور تلقي البلاغ، وحرى فتح محضر بالواقعة وتكليف أعضاء التحريات بتعقب الجناة. وأسفرت التحريات الدقيقة عن كشف مخطط السرقة، إذ تبين أن المتورطين عمدوا إلى قطع التيار الكهربائي عن المحل وإضاءة العمارة المجاورة من الخلف، في محاولة للتمويه وتجنب رصدهم عبر كاميرات المراقبة.

ورغم هذا التخطيط، لم تفلت تحركاتهم من أعين رجال التحريات، الذين تمكنوا من تحديد هوياتهم وضبطهم خلال فترة وجيزة. وخلال الاستجواب، أقر المتهمون بجريمتهم واعترفوا بتفاصيل تنفيذ السرقة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، فيما يجري حاليًا استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة.