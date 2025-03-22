عقيلة صالح يبحث مع مسعود سليمان تطوير قطاع النفط

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لقاء في القبة يناقش العراقيل التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، يوم الجمعة في مكتبه بمدينة القبة، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلّف، المهندس مسعود سليمان، وذلك في إطار متابعة مستجدات قطاع النفط في ليبيا.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان عدداً من الملفات الحيوية التي تتعلق بسير العمل داخل المؤسسة، حيث تم تسليط الضوء على آلية عملها والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية وزيادة معدلات الإنتاج. كما أكد عقيلة صالح على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، مشددًا على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز أدائها وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع النفطي.

ووفقًا لما تم رصده، فقد أعرب رئيس مجلس النواب عن رضاه حيال أداء المؤسسة، معتبرًا أنها تعمل وفق الأطر المطلوبة رغم العقبات التي تواجهها، والتي تستلزم حلولاً عملية لتذليلها. ومن بين القضايا التي طُرحت على طاولة النقاش، آليات تطوير الإنتاج وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالقطاع النفطي، بالإضافة إلى العقبات الإدارية والفنية التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية.

بحث آليات تطوير الإنتاج النفطي والمشاريع التنموية المستقبلية

وفي هذا السياق، شدد صالح على أن قطاع النفط يمثل شريان الاقتصاد الليبي، وأن ضمان استقراره وتطويره ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي العام للدولة. كما أشار إلى أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ مشاريع المؤسسة الوطنية للنفط وفق أعلى المعايير، مما يساهم في زيادة العائدات النفطية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

من جانبه، استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، التحديات التي تواجه المؤسسة، سواء على المستوى الفني أو المالي، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الحكومي لضمان استقرار الإنتاج وتطوير المشاريع المستقبلية. كما أكد أن المؤسسة تعمل على تجاوز العقبات القائمة عبر خطط إستراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس مجلس النواب تأكيده على أهمية دور المؤسسة الوطنية للنفط في دعم الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تقديم كل ما يلزم لضمان استقرار الإنتاج واستمرار المشاريع التطويرية. كما شدد على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، في ظل سعي الدولة إلى تعزيز الاستفادة من الثروة النفطية وتحقيق التنمية المستدامة.