صادرات الغاز: ليبيا تتراجع وروسيا تحقق قفزة ملحوظة

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النرويج تتصدر مصدري الغاز إلى أوروبا بـ 235.5 مليون متر مكعب

تصدرت النرويج قائمة الدول المصدرة للغاز إلى أوروبا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغت صادراتها اليومية 235.5 مليون متر مكعب، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق. فيما حافظت الجزائر على موقعها كثاني أكبر مصدر، بإجمالي 92.6 مليون متر مكعب يوميًا، بارتفاع نسبته 1.9%.

أما روسيا، التي تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية، فقد شهدت قفزة في صادراتها اليومية إلى أوروبا بنسبة 10.1%، لتصل إلى 52.5 مليون متر مكعب، في مؤشر على استمرار اعتماد الأسواق الأوروبية على الغاز الروسي، رغم العقوبات الجزئية والتوترات السياسية.

ليبيا تسجل أدنى صادرات غاز يومية بانخفاض 8% مقارنة بالشهر الماضي

في المقابل، سجلت ليبيا أدنى مستويات التصدير خلال 2025، حيث بلغت صادراتها اليومية 1.25 مليون متر مكعب فقط، بانخفاض قدره 8% عن يناير، مما يعكس استمرار التحديات في قطاع الغاز الليبي، سواء من حيث الإنتاج أو التصدير. يأتي ذلك رغم استمرار تشغيل خط “غرين ستريم”، الذي يربط ليبيا بإيطاليا، كأحد المسارات الرئيسية لنقل الغاز الليبي إلى أوروبا.

إلى جانب ذلك، برزت أذربيجان كلاعب متنامٍ في سوق الغاز الأوروبي، حيث ارتفعت صادراتها اليومية بنسبة 6.7%، لتصل إلى 28.2 مليون متر مكعب، مستفيدة من خط “سوث كازبيان” الذي يعبر تركيا وصولًا إلى الأسواق الأوروبية.

تُظهر هذه الأرقام تباينًا واضحًا في ديناميكيات سوق الغاز، حيث تواصل بعض الدول تعزيز صادراتها رغم التحديات، بينما تعاني دول أخرى من تراجع يفرض عليها إعادة تقييم استراتيجياتها في هذا القطاع الحيوي.