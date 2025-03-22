سقوط عصابة سرقة الإطارات في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط تشكيل عصابي مسؤول عن سلسلة من حوادث سرقة إطارات السيارات في المدينة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات

وكانت مدينة بنغازي شهدت خلال الأسابيع الماضية تصاعدًا في حوادث سرقة إطارات السيارات، لا سيما في محيط المستشفيات والمساجد، حيث استغل الجناة غياب أصحاب المركبات لارتكاب جرائمهم، ما أثار استياء المواطنين وأثقل كاهلهم بأعباء مالية غير متوقعة.

تحركت مديرية أمن بنغازي بسرعة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أصدر اللواء صلاح هويدي، مدير الأمن، تعليماته لقسم البحث الجنائي لتعقب الجناة، مستندًا إلى معلومات دقيقة.

ضبط كميات كبيرة من الإطارات المسروقة

وبعد جهود مكثفة، نجح رجال التحري في تحديد هوية أفراد العصابة، ليتم القبض على بعضهم متلبسين، بينما اعترف آخرون خلال التحقيق، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من الإطارات المسروقة.

ملاحقة جميع المتورطين في الأنشطة الإجرامية

وأكدت المديرية، عزمها على ملاحقة جميع المتورطين في الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وشددت المديرية، على أهمية تعاون السكان في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والحد من الجرائم داخل المدينة .