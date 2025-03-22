رياح قوية وأتربة كثيفة تضرب مناطق الغرب الليبي

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الأحوال الجوية في ليبيا خلال الأيام القادمة

تشهد المناطق الغربية من ليبيا حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة تأثرها بكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الكبرى، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ في سرعة الرياح الجنوبية، التي تصل في بعض المناطق إلى 50 كيلومتراً في الساعة، مسببة إثارة واسعة للأتربة والغبار، وانخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية.

ووفقًا للنشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا غير معتاد في مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح ما بين 30 و37 درجة مئوية، مع توقعات بتراجعها تدريجياً بدءًا من مساء الإثنين. كما ستشهد مناطق أقصى الساحل الغربي وبعض مناطق الدواخل وغدامس تكاثراً للسحب، مع احتمالية تساقط أمطار رعدية متفرقة.

أما في المناطق الشرقية، فستكون الأجواء أكثر استقرارًا، مع سماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات حرارة معتدلة تتراوح ما بين 20 و26 درجة مئوية. في حين أن المناطق الجنوبية ستسجل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 35 درجة مئوية، مع نشاط نسبي في الرياح الجنوبية الشرقية، خصوصًا على مناطق غدامس والحمادة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

اضطراب في حركة البحر ورياح قوية تصل إلى 30 عقدة في بعض السواحل.

من ناحية أخرى، حذرت النشرة البحرية من اضطراب متوقع في حالة البحر، خاصة على السواحل الممتدة من زوارة إلى مصراتة، حيث ستنشط الرياح إلى ما بين 25 و30 عقدة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى حوالي مترين. كما يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي غداً الأحد، مما سيؤدي إلى اضطراب محدود في الملاحة البحرية.

وبناءً على هذه التوقعات، نصحت الجهات المختصة بضرورة توخي الحذر، خصوصًا لسائقي المركبات على الطرق السريعة بسبب انخفاض مستوى الرؤية، كما دعت مرضى الجهاز التنفسي إلى تجنب التعرض المباشر للغبار المتطاير، واتخاذ الاحتياطات اللازمة. كما أكدت أن التوقعات الجوية ستتم مراجعتها وتحديثها بشكل يومي وفق المستجدات.