تحرير طفلين من مبنى مهجور بمنطقة الأصفاح في طرابلس

أخبار ليبيا 24

نجح جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الجمعة، في تحرير طفلين كانا محتجزين داخل مبنى مهجور في منطقة الأصفاح بطرابلس.

بدأت العملية بعد ورود معلومات من عناصر التحري تفيد بوجود الطفلين في المبنى المهجور، والذي سبق أن تم إقفاله من قبل الجهاز نفسه في وقت سابق. وبناءً على هذه المعلومات، تحركت فرقة المهام الخاصة التابعة للجهاز إلى الموقع للتحقق من الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

خطة تدخل محكمة لضمان سلامة الطفلين

عند وصول الفرقة الأمنية إلى المكان، تم تنفيذ خطة تدخل محكمة لضمان سلامة الطفلين، وتمت العملية بسرعة ودقة لتجنب أي مخاطر محتملة.

وبعد التأكد من عدم وجود تهديدات، نجحت القوات في تحرير الطفلين وإخراجهما بأمان من المبنى.

وأكد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أن الطفلين بصحة جيدة، وقد اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامتهما، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعملية، بما في ذلك ملابسات احتجازهما وكيفية وصولهما إلى المبنى المهجور.

تأمين المباني المهجورة في العاصمة لمنع استخدامها في أنشطة غير قانونية

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في الشارع الليبي، والذى طالب بضرورة تأمين المباني المهجورة في العاصمة لمنع استخدامها في أنشطة غير قانونية قد تهدد سلامة الأفراد، خصوصًا الأطفال.

من المتوقع أن تعلن السلطات قريبًا عن نتائج التحقيقات المتعلقة بالقضية، وسط دعوات لتشديد الرقابة على المباني المهجورة ومنع استخدامها بطرق قد تعرض حياة الأبرياء للخطر.