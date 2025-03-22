بعد اكتشاف إصابات باللشمانيا.. تحذير من خطورة ذبابة الرمل

أخبار ليبيا 24

اكتشف رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، الدكتور فتحي الكاسح، 38 حالة إصابة بمرض اللشمانيا في مناطق سرت، الوشكة، أبو قرين، وزمزم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

شملت الحالات المصابة مواطنين ليبيين وأجانب، حيث سجلت الوشكة 15 حالة، من بينها 7 لأشخاص من مصر وأفريقيا، بينما تم تسجيل 10 حالات في أبو قرين، و8 حالات في زمزم، و5 حالات في سرت، من بينها إصابة امرأة.

تتم معالجة الحالات المصابة باستخدام حقن البنتوستام، التي تم توفيرها مؤخرًا من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ذبابة الرمل.. الناقل الأساسي لمرض اللشمانيا

وأوضح الدكتور الكاسح،في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا24″، أن انتشار المرض مرتبط بعدم مكافحة الناقل الأساسي له، وهو ذبابة الرمل، مشراً إلى ضرورة رش المبيدات في المناطق الموبوءة للقضاء على هذه الذبابة، بالإضافة إلى مكافحة القوارض والكلاب الضالة، التي تساهم في انتشار المرض.

كما شدد على أهمية تطبيق إجراءات الإصلاح البيئي، مثل حرث الأراضي في المناطق الريفية، ومراقبة البيوت المهجورة، مما يسهم في الحد من انتشار العدوى.

ماهو مرض اللشمانيا وطرق انتقاله

ويُعرف مرض اللشمانيا بأنه طفيلي ينقله نوع من الذباب يعرف باسم ذبابة الرمل، ويطلق عليه في ليبيا اسم “القرحة الشرقية”، بينما يُعرف في العراق بـ”حبة بغداد”، وفي سوريا بـ”حبة دمشق”.

أماكن انتشار المرض

تنتشر الإصابات عادة في المناطق الواقعة غرب سرت، مثل الوشكة، أبو قرين، زمزم، جارف، وأبو هادي.

ويعود تفشي المرض إلى غياب المكافحة الفعالة، مما يستدعي تكثيف الجهود للحد من تفشيه من خلال حملات توعية وإجراءات صحية وقائية فعالة.