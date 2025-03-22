أخبار محليةالأخبار

بعد اكتشاف إصابات باللشمانيا.. تحذير من خطورة ذبابة الرمل

مكافحة ذبابة الرمل ضرورية للحد من انتشار اللشمانيا

22 مارس، 2025 2:54 م
0 0
01 24 3 e1638697266401 1 1

أخبار ليبيا 24

اكتشف رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، الدكتور فتحي الكاسح، 38 حالة إصابة بمرض اللشمانيا في مناطق سرت، الوشكة، أبو قرين، وزمزم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

شملت الحالات المصابة مواطنين ليبيين وأجانب، حيث سجلت الوشكة 15 حالة، من بينها 7 لأشخاص من مصر وأفريقيا، بينما تم تسجيل 10 حالات في أبو قرين، و8 حالات في زمزم، و5 حالات في سرت، من بينها إصابة امرأة.

تتم معالجة الحالات المصابة باستخدام حقن البنتوستام، التي تم توفيرها مؤخرًا من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

  • ذبابة الرمل.. الناقل الأساسي لمرض اللشمانيا

وأوضح الدكتور الكاسح،في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا24″، أن انتشار المرض مرتبط بعدم مكافحة الناقل الأساسي له، وهو ذبابة الرمل، مشراً إلى ضرورة رش المبيدات في المناطق الموبوءة للقضاء على هذه الذبابة، بالإضافة إلى مكافحة القوارض والكلاب الضالة، التي تساهم في انتشار المرض.

كما شدد على أهمية تطبيق إجراءات الإصلاح البيئي، مثل حرث الأراضي في المناطق الريفية، ومراقبة البيوت المهجورة، مما يسهم في الحد من انتشار العدوى.

  • ماهو مرض اللشمانيا وطرق انتقاله

ويُعرف مرض اللشمانيا بأنه طفيلي ينقله نوع من الذباب يعرف باسم ذبابة الرمل، ويطلق عليه في ليبيا اسم “القرحة الشرقية”، بينما يُعرف في العراق بـ”حبة بغداد”، وفي سوريا بـ”حبة دمشق”.

  • أماكن انتشار المرض

تنتشر الإصابات عادة في المناطق الواقعة غرب سرت، مثل الوشكة، أبو قرين، زمزم، جارف، وأبو هادي.

ويعود تفشي المرض إلى غياب المكافحة الفعالة، مما يستدعي تكثيف الجهود للحد من تفشيه من خلال حملات توعية وإجراءات صحية وقائية فعالة.

الوسوم
22 مارس، 2025 2:54 م
0 0

المزيد من الأخبار

الوطنية لحقوق الإنسان

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان سيادة القانون

22 مارس، 2025 2:37 م
حادث مروع

8 وفيات ومصاب في حادث سير مروع بجالو

22 مارس، 2025 2:16 م
تركيا تعتقل 343 محتجًا بعد اعتقال إمام أوغلو

تركيا تعتقل 343 محتجًا بعد اعتقال إمام أوغلو

22 مارس، 2025 2:11 م
النفط

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني بفعل العقوبات وخطط أوبك+

22 مارس، 2025 1:55 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى