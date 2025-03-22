النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني بفعل العقوبات وخطط أوبك+

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عقوبات أمريكية جديدة تطال مصفاة صينية بسبب النفط الإيراني

اختتمت أسواق النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاع، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بعقوبات أمريكية جديدة ضد إيران وخطة خفض إنتاج جديدة من تحالف أوبك+.

خام برنت يرتفع 2.1% وغرب تكساس 1.6% خلال أسبوع

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.16 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 16 سنتًا أو 0.2%. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.3% ليصل إلى 68.28 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت ارتفاعًا بنسبة 2.1%، بينما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 1.6%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2025.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات وسفن متورطة في نقل النفط الإيراني إلى الصين، بما في ذلك مصفاة صينية مستقلة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تضييق الخناق على الصادرات الإيرانية.

أوبك+ تخطط لتخفيضات إضافية حتى يونيو 2026 لدعم الأسعار

في سياق متصل، تلقى السوق دعمًا من خطة أوبك+ الجديدة، والتي تقضي بخفض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء لتعويض الإنتاج الذي تجاوز الحصص المتفق عليها. ووفقًا للخطة، سيتم تطبيق تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألفًا و435 ألف برميل يوميًا حتى يونيو 2026.

التحالف النفطي يستعد لاستعادة إنتاج تدريجي بدءًا من أبريل

وأكد التحالف النفطي أنه رغم التخفيضات المستمرة، فإن ثمانية من أعضائه سيبدأون في زيادة الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل المقبل، ضمن استراتيجية لاستعادة جزء من التخفيضات السابقة، والتي بلغت 5.85 مليون برميل يوميًا منذ عام 2022، بهدف تحقيق استقرار السوق.