مؤشر الإرهاب العالمي 2025.. تراجع الشرق الأوسط وتصاعد الخطر في إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

مؤشر الإرهاب العالمي 2025: انخفاض في الشرق الأوسط وارتفاع في إفريقيا

كشف تقرير معهد الاقتصاد والسلام لعام 2025 عن تحولات كبيرة في خريطة الإرهاب العالمي، حيث شهد الشرق الأوسط تراجعًا ملحوظًا في العمليات الإرهابية، مقابل ارتفاع حاد في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل.

ليبيا في المرتبة 53 عالميًا

أظهر التقرير أن ليبيا تحتل المرتبة 53 عالميًا بين الدول الأكثر تضررًا من الإرهاب، ما يشير إلى استمرار التحديات الأمنية رغم تراجع حدة الصراع فيها مقارنة بالسنوات السابقة.

المغرب.. استثناء في شمال إفريقيا

وفقًا للتقرير، يعد المغرب الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا غير المتأثرة بالإرهاب، حيث جاء في المرتبة 100 عالميًا، ما يعكس نجاح سياساته الأمنية والاستخباراتية في احتواء التهديدات الإرهابية.

إفريقيا.. بؤرة الإرهاب الجديدة

بحسب الأرقام، 5 دول من أصل 10 دول الأكثر تضررًا بالإرهاب عالميًا تقع في منطقة الساحل الإفريقي، ما يعكس تصاعد النشاط الإرهابي في هذه المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي وانتشار الجماعات المسلحة.

النيجر.. ارتفاع حاد في الضحايا

سجلت النيجر ارتفاعًا صادمًا في عدد ضحايا الإرهاب بنسبة 94% خلال عام واحد، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررًا في العالم.

تراجع الإرهاب في الشرق الأوسط

أشار التقرير إلى انخفاض الإرهاب في الشرق الأوسط بنسبة 18%، وهو تطور إيجابي يعكس نجاح الجهود الإقليمية في مكافحة التنظيمات المتطرفة، خاصة في العراق وسوريا.

يؤكد مؤشر الإرهاب العالمي 2025 أن التهديدات الإرهابية باتت أكثر تمركزًا في إفريقيا، بينما يشهد الشرق الأوسط تحسنًا أمنيًا ملحوظًا، وهو ما يتطلب تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في المناطق الأكثر تضررًا.