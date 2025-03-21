يقودها ليبي.. تفكيك شبكة دولية لتهريب البشر في طرابلس

أخبار ليبيا 24

نجح جهاز دعم الاستقرار، في الكشف عن شبكة دولية لتهريب البشر تمتلك مقرات في عدة دول، على رأسها بنغلاديش وليبيا.

رحلة تهريب المهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا

ويتزعم الشبكة شخص ليبي الجنسية ويعاونه مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية البنغالية، وتبدأ رحلة التهريب من بنغلاديش من خلال إرسال المهاجرين إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي مقابل مبالغ مالية، ثم يجري نقلهم إلى العاصمة طرابلس وإيوائهم في أوكار تابعة للشبكة تمهيدًا لتهريبهم عبر البحر إلى أوروبا.

عملية أمنية دقيقة لجهاز دعم الاستقرار تسقط التشكيل

وفي عملية أمنية دقيقة نفذها جهاز دعم الاستقرار، بعد جمع المعلومات عن عناصر التشكيل العصابي وأماكن تواجده وأوكار احتجاز المهاجرين، تمكن من ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل، وهم ليبي الجنسية وشخصان بنغاليّان.

ضبط 17 مهاجرًا غير شرعي في العملية الأمنية

كما أسفرت العملية عن ضبط 17 مهاجرًا بنغلاديشيًا، كان يتم تجهيزهم لنقلهم إلى مدينة زوارة، استعداداً، لتهريبهم عبر قوارب الموت نحو أوروبا.

حبس التشكيل العصابي 6 أيام على ذمة التحقيق

وفي ختام العملية الأمنية اتخذ جهاز دعم الاستقرار الاجراءات القانونية اللازمة وأحال المقبوض عليهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 6 أيام على ذمة التحقيق.