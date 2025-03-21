هل ينجح «لقاء القبة» في حل الأزمة المالية الخانقة؟

أخبار ليبيا 24

عيسى وعقيلة يبحثان في القبة المختنقات المالية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عدد من الملفات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمالي، وسبل حلحلة بعض المختنقات.

أزمة مالية خانقة في البلاد بسبب النقد الأجنبي

وتعاني ليبيا من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع الإيرادات وزيادة النفقات، وفقا للبيان الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي والذي أكد فيه أنه يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، ما يضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

لقاء القبة بين عيسى وعقيلة يناقش 4 ملفات

وناقش الطرفان في اللقاء الذي عقد بمدينة القبة، 4 ملفات على رأسها، ضرورة المحافظة على الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، وضبط الإنفاق العام وتوحيده، والتواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.

وأظهر بيان المركزي الأخير أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض من يوم 1 وحتى 17 مارس، بلغت 2.3 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها 788 مليون دولار، لافتا إلى أن الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي المزدوج يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، وتهدد الاستدامة المالية.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان جهود تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وإصدار القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.

وكان عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، قد حذر من أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة في البلاد، جراء الإنفاق الحكومي المفرط، في الوقت الذى تتراجع فيه الإيرادات النفطية بسبب استمرار العمل بنظام مبادلة الوقود، وتأخر تدفق الأموال إلى خزائن المصرف المركزي.

وطالب الدغاري بوقف استنزاف الاحتياطي النقدي لتغطية الإنفاق العام والبحث عن حلول اقتصادية مستدامة، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية تشكيل حكومة موحدة قادرة على العمل في كافة أنحاء البلاد، مع وضع ميزانية عامة تتناسب مع الوضع المالي للدولة.

ومن المنتظر بعد هذا اللقاء أن يصدر المصرف المركزي، عدة قرارات للحد من استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي، ولكن يأتي هنا السؤال الذى يطرح نفسه، هل ينجح لقاء القبة فى حل الأزمة المالية الخانقة فى ليبيا؟