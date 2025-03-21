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مصرف ليبيا المركزي يطرح فئة 20 دينارًا بتقنيات حديثة

إصدار نقدي جديد يعزز الأمان والاستدامة المالية

21 مارس، 2025 2:12 م
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مصرف ليبيا المركزي يطرح فئة 20 دينارًا بتقنيات حديثة
مصرف ليبيا المركزي يطرح فئة 20 دينارًا بتقنيات حديثة

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن طرح الإصدار الثاني من الفئة النقدية 20 دينارًا، المصنوعة من مادة البوليمر، اعتبارًا من يوم الخميس. وأوضح المصرف أن الإصدار الجديد يحمل توقيع المحافظ ناجي محمد عيسى، ويأتي استنادًا إلى المادة (30) من القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، التي تمنح المصرف صلاحية إصدار العملة الوطنية.

وأشار المصرف إلى أن الإصدار الجديد روعي فيه استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة النقد، حيث تم تعزيز معايير الأمان لمكافحة التزوير، واعتماد تصميم متطور يسهل التعرف عليه، مع الاحتفاظ بحجم مناسب يسهم في تحسين تداول العملة بين المواطنين.

ووفقًا لبيان مصرف ليبيا المركزي، فإن الفئة الجديدة ستُطرح للتداول رسميًا اعتبارًا من الخميس 20 مارس 2025، وستعمل جنبًا إلى جنب مع الإصدار المتداول حاليًا، دون أن تلغيه. وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطته لتعزيز الاستقرار النقدي، وتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، بما يتماشى مع الممارسات المصرفية الحديثة.

في سياق متصل، التقى محافظ المصرف ناجي عيسى مساء الخميس برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة، حيث بحث الجانبان الملفات الاقتصادية والمالية، وسبل معالجة المختنقات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات النقدية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال ضبط الإنفاق العام وتوحيده.

كما ناقش الطرفان جهود المصرف المركزي في تطوير الخدمات المصرفية، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني، وأهمية إصدار تشريعات مصرفية جديدة لدعم الاستقرار المالي. وجرى التشديد على أهمية التنسيق المستمر بين المصرف والسلطات التشريعية لضمان تنفيذ سياسات مالية رشيدة تعزز الاستقرار النقدي والاقتصادي.

يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي يواصل العمل على تحديث منظومة النقد الوطني، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في الطباعة والتداول، لضمان عملة وطنية أكثر أمانًا وكفاءة، تواكب التطورات المصرفية العالمية، وتلبي احتياجات الاقتصاد الليبي المتنامية.

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21 مارس، 2025 2:12 م
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