ليبيا تتعثر أمام أنغولا وتضيّع نقطتين ثمينتين

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مؤيد اللافي يسجل.. وفريدي يخطف التعادل في الدقيقة الأخيرة

ضيّع منتخب ليبيا لكرة القدم فرصة ثمينة للاقتراب من صدارة مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تعادله مع منتخب أنغولا بهدف لكل فريق في مباراة مثيرة على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن الجولة الخامسة من المنافسات.

دخل المنتخب الليبي المواجهة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث التي كانت ستمنحه دفعة قوية نحو التأهل، إلا أن الحذر المفرط في الشوط الأول حدّ من فاعلية الفريق الهجومية. غابت الحلول في الثلث الأخير، وسط افتقاد واضح لصانع ألعاب قادر على تنظيم الهجمات، وهو ما انعكس على أداء الفريق، حيث لم يتمكن سوى من صناعة فرصة وحيدة خلال أول 45 دقيقة.

الحرك يجري تغييرات هجومية دون تحقيق الفوز المطلوب

في الشوط الثاني، تحسن الأداء بشكل لافت بعد تدخل المدرب المساعد أبو بكر الحرك، حيث أجرى تغييرين مهمين بدخول مؤيد اللافي وفيصل البدري. وبالفعل، أثمرت التحركات الجديدة عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 75 عبر رأسية رائعة من مؤيد اللافي، بعد تمريرة متقنة من محمد صولة.

الوحيشي يخطئ.. وأنغولا تستغل الفرصة في الوقت القاتل

واصل المنتخب الليبي الضغط لتعزيز النتيجة، لكن التسرع في إنهاء الهجمات حال دون إضافة هدف ثانٍ. أضاع اللافي فرصة محققة في الدقيقة 81، ليبقى فارق الهدف الوحيد قائماً حتى الدقيقة 90، عندما استغل منتخب أنغولا خطأً قاتلاً من الحارس مراد الوحيشي، الذي تمركز بشكل خاطئ أمام مرماه، ليتمكن المهاجم فريدي من تسجيل هدف التعادل من تسديدة مفاجئة.

جماهير بنغازي غاضبة.. وأمل التأهل يصعب أمام الكاميرون

جاءت ردة فعل الجماهير الليبية غاضبة بعد المباراة، وسط تساؤلات حول بعض الخيارات الفنية، لا سيما تأخر الدفع بعز الدين المريمي، أحد أبرز لاعبي الوسط. كما بدا واضحاً أن الفريق يعاني من ضعف التركيز في الدقائق الحاسمة، وهو ما أدى إلى خسارة نقطتين كانتا ستضعانه في موقف أفضل بترتيب المجموعة الرابعة.

مع هذا التعادل، رفع المنتخب الليبي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، متخلفاً بفارق نقطة عن الكاميرون ونقطتين عن جزر الرأس الأخضر المتصدر. ويدرك الجهاز الفني أن المهمة القادمة ستكون أكثر صعوبة، حيث سيواجه الفريق نظيره الكاميروني خارج أرضه، في مواجهة مصيرية ستحدد بشكل كبير مدى قدرة “فرسان المتوسط” على الاستمرار في سباق التأهل إلى مونديال 2026.