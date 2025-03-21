طقس الجمعة: تقلبات جوية بين البرودة والحرارة ورياح نشطة

أخبار ليبيا 24

تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة اليوم الجمعة على المناطق الشرقية من ليبيا، بينما تشهد المناطق الغربية ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة، يزداد وضوحه يوم الغد، خاصة في الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في عدة مناطق.

المناطق الغربية (رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة):

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يسبب إثارة الأتربة والغبار، خاصة في المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و28م، لكنها قد تصل إلى 30م في نالوت. كما يتوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يوم الغد، حيث قد تصل إلى منتصف الثلاثينات في بعض المناطق.

المناطق الشرقية (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد):

السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانًا بين بنغازي وأقصى الشمال الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في درنة وطبرق، لكنها تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 15 و22م، مع زيادة تدريجية اعتبارًا من الغد.

أما مناطق (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة):

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا في غدامس والحمادة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35م، باستثناء هون التي لا تتجاوز 27م، ويُتوقع ارتفاع الحرارة غدًا على غدامس والحمادة.

المناطق الجنوبية الشرقية (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة):

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و تتراوح درجات الحرارة بين 20 و25م.