سرت.. حملة أمنية لضبط الألعاب النارية المحظورة

أخبار ليبيا 24

نفذ فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية بسرت، حملة تفتيشية لضبط الألعاب النارية المحظورة، بمشاركة جهاز الحرس البلدي.

استهدفت الحملة الأسواق والمحال التجارية، حيث جرى تفتيشها لضبط المخالفين ومنع تداول الألعاب النارية التي تشكل خطرًا على المواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

سرت.. ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اللواء جمال العمامي، أن الإدارة مستمرة في جهودها لمكافحة الظواهر السلبية التي تهدد الأمن العام، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين واستقرار المجتمع.

وأوضح العمامي، أن استخدام الألعاب النارية، خصوصًا خلال المناسبات، يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، ما يستدعي إجراءات رقابية صارمة للحد من انتشارها.

درياق: منع أي ممارسات قد تؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر

ومن جانبه، أشار العقيد عادل علي درياق إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية الهادفة إلى فرض النظام، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو تعريض حياة المواطنين للخطر، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر الألعاب النارية.

ودعا درياق، المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات تداول غير قانوني لهذه المواد الخطرة.

وتسعى الإدارة العامة للعمليات الأمنية، من خلال هذه الحملة، إلى تعزيز الأمن الوقائي وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة، مؤكدةً أن مثل هذه العمليات ستتواصل خلال الفترة القادمة لضمان بيئة آمنة ومستقرة.

كما أشادت بتعاون الجهات المحلية والمواطنين في إنجاح هذه الجهود الأمنية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على السلامة العامة.