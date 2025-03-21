أخبار محليةالأخبار

القبض على مطلوب منذ 2017 بجريمة قتل في سبها

الاعتراف بجريمة سرقة مسلحة خلال التحقيق الأمني

21 مارس، 2025 9:55 م
0 0
جريمة قتل
جريمة قتل

أخبار ليبيا 24

تمكنت وحدة التحري التابعة لمركز شرطة سبها، اليوم الجمعة، من القبض على مطلوب رئيسي في جريمة قتل ارتُكبت عام 2017، وذلك بعد 8 سنوات من هروبه خارج المدينة.

وبعد تحريات دقيقة وجمع معلومات مكثفة، نجح أفراد التحري في تحديد مكانه والإيقاع به، ما أسفر عن إنهاء فترة مطاردته الطويلة.

  • المتهم كان مطلوب في قضية سرقة 26 ألف دينار في 2015

وبعد إلقاء القبض عليه، تم إخضاع المتهم للتحقيق، حيث أقرّ بضلوعه في حادثة سرقة ارتُكبت عام 2015، استولى خلالها على مبلغ مالي قدره 26 ألف دينار ليبي، إضافة إلى سيارة، وذلك تحت تهديد السلاح.

هذه الاعترافات زادت من خطورة ملفه الجنائي، ما يضعه تحت طائلة القانون بموجب عدة تهم تشمل القتل العمد والسرقة بالإكراه.

  • ملاحقة الفارين من العدالة لسنوات طويلة

وتؤكد هذه العملية فعالية الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين، حيث تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الوحدات الأمنية لضبط المجرمين وإحالتهم للعدالة، على مدار عد سنوات.

كما تسلط الضوء على أهمية التحري وجمع المعلومات في تعقب الهاربين، خاصة في القضايا الكبرى التي تمس أمن المجتمع.

  • إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجنائية

وبعد استكمال التحقيقات الأولية، تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، من المتوقع أن يواجه تهماً مشددة نظراً لخطورة الجرائم التي اعترف بها.

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز الاستقرار وفرض القانون، إذ تُعد هذه العمليات ضرورية لضمان سلامة المواطنين وردع الجرائم المنظمة.

الوسوم
21 مارس، 2025 9:55 م
0 0

المزيد من الأخبار

استرجاع حساب فيسبوك المسروق بسهولة وأمان

استرجاع حساب فيسبوك المسروق بسهولة وأمان

21 مارس، 2025 8:10 م
المؤسسة الوطنية للنفط

المؤسسة الوطنية للنفط تنفي مزاعم التهريب وتؤكد الشفافية

21 مارس، 2025 8:11 م
عنصر أمن خلال حملة أمنية

سرت.. حملة أمنية لضبط الألعاب النارية المحظورة

21 مارس، 2025 6:03 م
ليبيا تتعثر أمام أنغولا وتضيّع نقطتين ثمينتين

ليبيا تتعثر أمام أنغولا وتضيّع نقطتين ثمينتين

21 مارس، 2025 5:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى