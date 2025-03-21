القبض على مطلوب منذ 2017 بجريمة قتل في سبها

أخبار ليبيا 24

تمكنت وحدة التحري التابعة لمركز شرطة سبها، اليوم الجمعة، من القبض على مطلوب رئيسي في جريمة قتل ارتُكبت عام 2017، وذلك بعد 8 سنوات من هروبه خارج المدينة.

وبعد تحريات دقيقة وجمع معلومات مكثفة، نجح أفراد التحري في تحديد مكانه والإيقاع به، ما أسفر عن إنهاء فترة مطاردته الطويلة.

المتهم كان مطلوب في قضية سرقة 26 ألف دينار في 2015

وبعد إلقاء القبض عليه، تم إخضاع المتهم للتحقيق، حيث أقرّ بضلوعه في حادثة سرقة ارتُكبت عام 2015، استولى خلالها على مبلغ مالي قدره 26 ألف دينار ليبي، إضافة إلى سيارة، وذلك تحت تهديد السلاح.

هذه الاعترافات زادت من خطورة ملفه الجنائي، ما يضعه تحت طائلة القانون بموجب عدة تهم تشمل القتل العمد والسرقة بالإكراه.

ملاحقة الفارين من العدالة لسنوات طويلة

وتؤكد هذه العملية فعالية الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين، حيث تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الوحدات الأمنية لضبط المجرمين وإحالتهم للعدالة، على مدار عد سنوات.

كما تسلط الضوء على أهمية التحري وجمع المعلومات في تعقب الهاربين، خاصة في القضايا الكبرى التي تمس أمن المجتمع.

إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجنائية

وبعد استكمال التحقيقات الأولية، تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، من المتوقع أن يواجه تهماً مشددة نظراً لخطورة الجرائم التي اعترف بها.

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز الاستقرار وفرض القانون، إذ تُعد هذه العمليات ضرورية لضمان سلامة المواطنين وردع الجرائم المنظمة.