الشرطة التركية تطلق الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في اسطنبول

أخبار ليبيا 24

تتجه الأمور في إسطنبول إلى منحنى خطير، بعد أن أطلقت الشرطة التركية الرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الاحتجاجات أمام مقر بلدية اسطنبول، على خلفية اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان والي إسطنبول أصدر أمرا، أمس الأربعاء، بحظر التجمعات والتظاهرات في المدينة التركية لمدة 4 أيام، من 19 وحتى 23 مارس، في محاولة لاحتواء الموقف ومنع خروج المظاهرات والاحتجاجات في المدينة وخروج الأمور عن السيطرة.

ولكن لم تنجح خطة والى إسطنبول في السيطرة على الموقف، بعد أن دعا حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه رئيس بلدية المدينة الموقوف، تحرك أمام بلدية إسطنبول، وواجهته الشرطة التركية بالرصاص والقنابل.

وكانت الشرطة في وقت سابق قد حظرت التجمعات ووضعت حواجز واعتقلت العشرات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحظى إمام أوغلو، بشعبية كبيرة وشغل منصب رئيس بلدية إسطنبول لفترتين، وجرى اعتقاله في حملة قانونية مستمرة منذ شهور في جميع أنحاء البلاد على شخصيات من المعارضة.

ودعا إمام أوغلو، أعضاء السلطة القضائية والحزب الحاكم إلى محاربة الظلم قائلا: “يجب أن نقف كأمة ضد هذا الشر”.