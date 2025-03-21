الأمم المتحدة تواصل جهودها لدعم التوافق السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

اجتماع بين الممثلة الخاصة وسفير روسيا لمناقشة عمل اللجنة الاستشارية

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، حنا تيته، سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية خلال الأيام الماضية، شملت سفراء كل من روسيا وإسبانيا ودول أفريقية، وذلك بهدف التباحث حول التطورات السياسية والانتخابية في البلاد.

فقد التقت تيته بالسفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، حيث ناقشا مستجدات عمل اللجنة الاستشارية المعنية بتقديم التوصيات حول خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات. وخلال الاجتماع، أكدت تيته على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البعثة والأطراف المحلية والإقليمية والدولية لتسهيل الوصول إلى توافق وطني يمهد لإجراء الانتخابات المنتظرة، والتي تعد حجر الأساس لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.

سفير إسبانيا يؤكد دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

وفي سياق مماثل، عقدت الممثلة الخاصة اجتماعًا مع السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير سوريا كينتانا، حيث تطرقا إلى العلاقات الليبية الإسبانية وأهمية تعزيز التعاون الثنائي لدعم جهود السلام في البلاد. كما استعرضا أعمال اللجنة الاستشارية، بما في ذلك الخطوات المقبلة بعد انتهاء مهامها. ومن جانبه، أكد السفير كينتانا دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة وللممثلة الخاصة منذ توليها مهامها، مشددًا على ضرورة دعم المبادرات التي من شأنها تسريع عملية الانتقال السياسي في ليبيا.

لقاء تشاوري مع السفراء الأفارقة لبحث التحديات والتنسيق الإقليمي

وضمن جولة تشاورية مع السلك الدبلوماسي، التقت تيته بمجموعة من السفراء الأفارقة في العاصمة طرابلس، بمرافقة نائبها، أنيس تشوما، الذي يشغل أيضًا منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا. وتمحور الاجتماع، الذي استضافه سفير غانا، حول مناقشة أعمال البعثة وتقديم تحديثات بشأن التقدم المحرز في عمل اللجنة الاستشارية، إضافة إلى استعراض التحديات الإقليمية التي تؤثر على ليبيا أو تتأثر بالأوضاع فيها.

كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المشتركة، خصوصًا ما يرتبط بالأمن الإقليمي والتحديات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن استمرار عدم الاستقرار السياسي في ليبيا.