استرجاع حساب فيسبوك المسروق بسهولة وأمان

أخبار ليبيا 24

تعرض العديد من مستخدمي فيسبوك لحوادث اختراق حساباتهم، مما يثير القلق حول تأمين المعلومات الشخصية والحسابات الرقمية. ومع ذلك، يوفر فيسبوك مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تمكن المستخدمين من استعادة حساباتهم المسروقة بسهولة وأمان.

الإبلاغ عن الاختراق

الخطوة الأولى لاستعادة الحساب هي إبلاغ فيسبوك فورًا عبر الرابط الرسمي (facebook.com/hacked). يتيح هذا الإجراء للمستخدمين التحقق من حساباتهم واتخاذ خطوات لاستعادتها، مثل إعادة تعيين كلمة المرور وتأمين الحساب ضد أي محاولات دخول غير مشروعة.

إعادة تعيين كلمة المرور والتحقق من النشاطات

إذا كان الحساب لا يزال متاحًا، يمكن للمستخدمين محاولة تسجيل الدخول عبر (facebook.com/login/identify) باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. في حالة تغيّر كلمة المرور، يمكن إعادة تعيينها من خلال (facebook.com/recover/initiate) عبر إدخال رمز تحقق يُرسل إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المرتبط بالحساب. كما يُنصح بمراجعة النشاطات الأخيرة عبر (facebook.com/settings?tab=security) والتأكد من عدم وجود عمليات تسجيل دخول مشبوهة.

تعزيز أمان الحساب

لتجنب اختراق الحساب مستقبلاً، يُفضل تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) من خلال إعدادات الأمان، وذلك باستخدام رقم الهاتف أو تطبيق المصادقة مثل Google Authenticator. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن البريد الإلكتروني الأساسي لم يتم تغييره من قبل المخترق عبر (facebook.com/settings?tab=account).

التواصل مع دعم فيسبوك عند تعذر الاستعادة

في حال فشل جميع المحاولات، يُنصح بالتواصل مع دعم فيسبوك عبر (facebook.com/help/) وتقديم طلب استعادة الحساب مرفقًا ببطاقة هوية للتحقق من ملكية الحساب.

نصائح أمنية لمنع الاختراق

لحماية الحسابات من الاختراق، يُوصى باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، ومراجعة الأجهزة المتصلة بالحساب بانتظام.