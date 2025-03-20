ليبيا في مواجهة مصيرية ضد أنغولا وجُزر القُمر تدافع عن صدارتها

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ليبيا في اختبار مصيري أمام أنغولا.. وجُزر القُمر تصارع مالي للحفاظ على القمة

يخوض المنتخب الليبي لكرة القدم مواجهة مصيرية أمام نظيره الأنغولي، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، حيث يسعى “فرسان المتوسط” لحصد ثلاث نقاط تبقيه في سباق التأهل. المنتخب الليبي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخب أنغولا في المركز الرابع بـ6 نقاط، مما يجعل المواجهة ذات أهمية قصوى للفريقين.

ليبيا تراهن على الشباب والخبرة في لقاء الحسم

المدرب السنغالي أليو سيسيه، استدعى قائمة تضم نخبة من اللاعبين المحليين والمحترفين، أبرزهم الحارس مراد الوحيشي، المعتصم سبو، محمد صولة، مؤيد اللافي، وأحمد كراوع، فيما يعوّل الجهاز الفني على الصاعد فهد المسماري، الذي انضم حديثاً للنادي الأفريقي التونسي، ليكون أحد الأوراق الرابحة في خط الهجوم. من جهة أخرى، يفتقد المنتخب لخدمات المدافع علي يوسف بسبب الإيقاف، مما يفرض تحدياً إضافياً على خط الدفاع.

جُزر القُمر في مواجهة صعبة أمام مالي لمواصلة المشوار

في المجموعة التاسعة، يخوض منتخب جُزر القُمر مواجهة صعبة أمام مالي، حيث يسعى للحفاظ على صدارته برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على غانا. منتخب مالي، الذي يملك 5 نقاط، يتطلع إلى تحقيق الفوز لإنعاش آماله في المنافسة. يعتمد منتخب جُزر القُمر على مدربه الإيطالي ستيفانو كوزين، الذي ينتهج أسلوب لعب متوازن يعتمد على الكرات العرضية والطويلة، فيما يبرز في صفوفه نجوم مثل رفيقي سعيد، فايز سليماني، وعلي أبو بكر.

المباراة تمثل محطة حاسمة لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما إلى تعزيز موقعه في التصفيات، وسط ترقب جماهيري كبير لنتائج اللقاءين المرتقبين.