الأخباررياضة

كيرستي كوفنتري رئيسة للجنة الأولمبية الدولية بأغلبية الأصوات

أول امرأة وأفريقية تترأس اللجنة الأولمبية الدولية

20 مارس، 2025 8:27 م
0 0
كيرستي كوفنتري رئيسة للجنة الأولمبية الدولية بأغلبية الأصوات
كيرستي كوفنتري رئيسة للجنة الأولمبية الدولية بأغلبية الأصوات

أخبار ليبيا 24

انتُخبت السباحة الزيمبابوية السابقة كيرستي كوفنتري، اليوم الخميس، رئيسة للجنة الأولمبية الدولية، بعد أن فازت بأغلبية الأصوات في عملية تصويت أجريت في منتجع بيلوبونيز الفاخر بجنوب غرب اليونان. وبهذا الفوز، تصبح كوفنتري أول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى رئاسة المنظمة الأهم في عالم الرياضة الأولمبية، منهيةً بذلك حقبة الرئيس السابق توماس باخ.

احتاجت كوفنتري إلى جولة واحدة فقط من التصويت السري، لتحصد 49 صوتًا من أصل 97، متفوقةً على خوان أنطونيو سامارانش الابن الذي حصل على 28 صوتًا، فيما جاء البريطاني سيباستيان كو في المركز الثالث بثمانية أصوات. كما حصل الفرنسي دافيد لابارتيان، والأمير فيصل بن الحسين، والسويدي يوهان إلياش، والياباني موريناري واتانابي على أصوات متفرقة.

وفي خطابها عقب فوزها، أكدت كوفنتري التزامها بالعمل على تعزيز مكانة الحركة الأولمبية عالميًا، قائلة: “هذا ليس مجرد شرف عظيم، بل هو مسؤولية كبيرة سأحملها بكل فخر.” وأضافت: “أتمنى أن أجعلكم واثقين في الاختيار الذي اتخذتموه اليوم، لدينا الكثير من العمل لننجزه معًا.”

كوفنتري، التي حصدت سبع ميداليات أولمبية خلال مسيرتها الرياضية، تعد واحدة من أبرز الشخصيات في الأوساط الأولمبية. انضمت إلى لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية عام 2012، ولعبت دورًا مهمًا في تطوير الرياضة على المستوى الدولي، خاصة في القارة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يجلب انتخابها منظورًا جديدًا لقضايا حقوق الرياضيين، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة الأولمبية للأجيال الجديدة. كما ستكون أمامها تحديات معقدة في إدارة العلاقات مع الاتحادات الرياضية والرعاة، فضلًا عن الحفاظ على الاستقرار المالي للجنة الأولمبية الدولية التي تعتمد بشكل أساسي على صفقات البث والرعاية بمليارات الدولارات.

ومع توليها المنصب، ستخضع كوفنتري لمتابعة دقيقة من المجتمع الرياضي الدولي، في ظل توقعات بأن إدارتها ستحدد ملامح مستقبل الألعاب الأولمبية خلال السنوات القادمة.

الوسوم
20 مارس، 2025 8:27 م
0 0

المزيد من الأخبار

مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي،

العكاري: الإنفاق العشوائي والمضاربة يهددان الاقتصاد.. والحلول تبدأ بالرقابة والإصلاحات الجريئة

20 مارس، 2025 8:10 م
دار الإفتاء_طرابلس

تعرف على قيمة زكاة الفطر 2025 وموعد إخراجها؟

20 مارس، 2025 5:36 م
مواعيد الأعياد في ليبيا.. بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية

تقرير فلكي: استحالة رؤية هلال عيد الفطر 1446 هـ يوم السبت

20 مارس، 2025 4:23 م
حظر السفر الأميركي الجديد يثير غضب الطلاب الليبيين

حظر السفر الأميركي الجديد يثير غضب الطلاب الليبيين

20 مارس، 2025 3:26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى