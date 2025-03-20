حيل و ألاعيب المتسولات لجمع المال في صبراتة

أخبار ليبيا 24

انتشرت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، في مدينة صبراتة ظاهرة التسول، والمتسولات من النساء اللاتي يمتهن تلك المهنة، ولجئن بعضهن إلى حيل وإدعاءات كاذبة بهدف استعطاف المواطنين، في محاولة لاستغلال شهر رمضان في جمع أكبر قدر من المال.

وكانت مديرية أمن صبراتة، قد أطلقت حملة للقضاء على ظاهرة التسول التى انتشرت في المدينة، ونفذت دوريات التحري والقبض التابعة لها حملة اعتقالات وضبطت عددًا من المتسولات أمام المحال التجارية وفي شوارع المدينة.

ويواصل قسم البحث الجنائي بالمديرية، محاربة ظاهرة امتهان التسول، وفي صباح اليوم الأربعاء، بوسط المدينة، نجح في القبض على عدداً من السيدات أثناء توزيع قصاصات ورق مطبوعة لتضليل الناس وإيهامهم بأنهن من أصول ليبية لغرض جمع المال اتخذت الإجراءات وأودعن بالحجز.

مقتل شاب في الخامسة والثلاثين من عمره برصاص شقيقه

وفى وقت سابق من اليوم، كانت المديرية قد كشفت عن تفاصيل حادثة مأساوية راح ضحيتها شاباً فى عمر الزهور بمدينة صبراتة، أثناء تناوله لوجبة الإفطار.

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت المديرية، أن الشاب في الخامسة والثلاثين من عمره، وقد قُتل برصاص شقيقه أثناء الإفطار داخل منزلهما.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم البحث الجنائي، بلاغًا عن وصول الضحية إلى أحد المصحات الخاصة مفارقًا للحياة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك فورًا لجمع المعلومات وتعقب الجاني.

وتمكنت وحدة التحري والقبض من تحديد مكان المشتبه به وضبطه خلال وقت وجيز، إلى جانب مصادرة سلاح الجريمة، وهو مسدس عيار 9 ملم.

وأوضحت المديرية أن النيابة العامة بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع الجريمة، بينما أشادت بسرعة تحرك عناصر الأمن واستجابتهم الفورية لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

وتكشف هذه الجريمة عن حجم العنف الأسرى الذى أصبح منتشرا فى ليبيا بشكل كبير، وتحول الخلافات البسيطة إلى مواجهات دموية بسبب انتشار السلاح والمخدرات والفوضى الأمنية.