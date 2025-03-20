حملة أمنية موسعة على مساكن العمالة الوافدة في مصراتة

أخبار ليبيا 24

شنت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، حملة تفتيشية واسعة اليوم الأربعاء، استهدفت مساكن العمالة الوافدة في منطقتي الخروبة وامتداد الدائري الرابع بمدينة مصراتة.

ضبط مخالفات بيئية وصحية عدة خلال الحملة

وأفاد مراسلنا في المدينة، بأن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات بيئية وصحية عدة، إلى جانب العثور على عدد كبير من العمالة التي لا تحمل أوراقًا ثبوتية، ونُفذت بالتعاون مع فريق الإصحاح البيئي.

إغلاق مواقع وإجراءات قانونية

وقالت إدارة إنفاذ القانون، إن الجهات المختصة فتحت محاضر رسمية بالمخالفات، وتم إخلاء المواقع المخالفة وإغلاقها، كما تمت إحالة العمالة التي لا تمتلك وثائق قانونية إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكدت الإدارة، أن الحملة الأمنية ستستمر في رصد أوضاع مساكن العمالة الوافدة، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، في ظل تصاعد المخاوف بشأن المخالفات الصحية والإدارية في بعض المناطق.

وتواصل إدارة إنفاذ القانون حملاتها على مساكن العمالة الوافدة في مصراتة، بسبب المخالفات الصحية والبيئية والقانونية التى ترتكبها العمالة الوافدة، ومن أبرز تلك المخالفات التوصيلات غير الشرعية للكهرباء، عدم وجود أوراق ثبوتية مع العمالة، وغيرها مع المخالفات الصحية.