تعرف على قيمة زكاة الفطر 2025 وموعد إخراجها؟

أخبار ليبيا 24

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر، حددت دار الإفتاء الليبية- طرابلس، اليوم الخميس، القيمة النقدية لزكاة الفطر للعام 1446 هجري، 2025 ميلادي، بـ8 دنانير.

وجوب زكاة الفطر

وقالت دار الإفتاء، إن الزكاة واجبة على كل مسلم، سواء كان صغيراً أو كبيراً، وهي واجبة على المسلم إخراجُها عن نفسِه، وعن كلّ مَن تجبُ عليه نفقتُه، والزكاة تعد طهرةً للصائمِ، ومواساةً للفقير.

إحراج زكاة الفطر

والأصل في إخراج زكاة الفطر أن تكون مِن غالب قوت البلد، في شهر رمضان، وهي صاع من الحبوب؛ والصاع يقدر بأربعةُ أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره مِن القمحِ (¼ 2) كيلوجرام، ومِن الأرُزّ (2) كيلوجرام عن الشخصِ الواحدِ، وفقا لدار الإفتاء.

جواز إخراج الزكاة نقداً

أجاز بعض أهل العلم إخراج زكاة الفطر نقدًا، خاصة وأن كان هناك مصلحة للفقير، وتقتدي دار الإفتاء الليبية في هذا الشأن بالأئمّة، عمرُ بنُ عبد العزيز وأبوحنيفةَ والبخاريّ وابنُ تيمية رحمهم الله جميعًا، وهو قول متأخري المالكية، وقيمتها نقدًا لهذا العام ثمانيةُ دنانير.

موعد إخراج زكاة الفطر

وحددت دار الإفتاء موعد إخراج زكاة الفطر على أن يتم إخراجها قبلَ صلاةِ العيدِ، مبينة أن من أخرجها بعد الصلاة في يوم العيدِ أجزأتهُ، مع نقصانِ الأجر.

كما أجازت دار الإفتاء إخراج زكاة الفطر قبل العيدِ بيومينِ أو ثلاثة أيام .